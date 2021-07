Novak Đoković srušio je Matea Berrettinija s 6-7(4), 6-4, 6-4, 6-3 u finalu Wimbledona i osvojio svoj treći naslov na najprestižnijem teniskom turniru. Prvi reket svijeta se osvajanjem 20. Grand Slama izjednačio s najvećim rivalima Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom u toj kategoriji.

Nije to bila najuvjerljivija predstava prvog reketa svijeta. Berrettini je odigrao još jedan fenomenalan meč, možda i najbolji u karijeri, ali ni to nije bilo dovoljno protiv jednog od najvećih tenisača svih vremena.

Berrettini je već na prvom servisu Đokovića došao do break lopte, no Đoković je taj koji je prvi oduzeo servis protivnika. Imao je prvi reket svijeta i set loptu na Berrettinijevom servisu za ostanak u set, no nije uspio, a kasnije mu je fenomenalni Berrettini oduzeo servis i uzeo set u uzbudljivom tie breaku.

Loša završnica prvog seta kao da je naljutila Đokovića koji je vrlo brzo odletio na 4-0, no Berrettini vraća jedan break i unosi dozu napetosti, ali Nole svejedno uzima set i izjednačava na 1-1 u setovima.

U trećem setu talijanski tenisač imao je više šansi za break (2-1), ali ih je propustio, dok je Nole svoju jedinu iskoristio i poveo s 2-1 u setovima.

Četvrti set, pokazalo se odlučujući, obojica tenisača igrala su odlično na svojem servisu te nisu dopuštali šanse za break, sve do 3-3, kada je Novak fenomenalnim reternima došao do break lopte, da bi je Berrettini potvrdio dvostrukom greškom, a prvi reket svijeta kasnije nije pružio baš nikakve šanse ipak nedoraslom Talijanu.

Berrettiniju, prvom talijanskom finalistu Wimbledona, je ovo bio premijerni nastup u finalu nekog Grand Slam turnira, no, na njegovu žalost, na prvu titulu ipak će se morati strpjeti.

Meč, je inače, sudila Hrvatica Marija Čičak koja je ujedno i prva ženska sutkinja u finalu Wimbledona u muškoj konkurenciji.