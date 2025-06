Đoković: Ovo mi je možda bio zadnji meč na Roland Garrosu. Ganjam još barem dva turnira

Novak Đoković je nakon poraza u petak u polufinalu Roland Garrosa od Jannika Sinnera izjavio da nije siguran koliko će dugo moći igrati vrhunski tenis, ali planira ove sezone odigrati još i Wimbledon i US Open u New Yorku.

- Ovi turniri su mi prioritet u kalendaru - rekao je 38-godišnji Đoković nakon poraza od prvog tenisača svijeta Talijana Sinnera.

- Osim ako nešto ne pođe po zlu, želim igrati Wimbledon i US Open - dodao je.

Foto: Lisi Niesner

Wimbledon počinje za nešto više od tri tjedna, 30. lipnja. US Open će se održati od 24. kolovoza do 7. rujna. Što se tiče njegovog povratka u Roland Garros, Đoković je to pitanje ostavio otvorenim.

- Ovo je možda bio moj posljednji meč ovdje na Roland Garrosu. Atmosfera je bila nevjerojatna i želio sam svima zahvaliti na tome - rekao je Đoković.

- Ako je ovo bio moj oproštajni meč ovdje, bio je prekrasan u smislu atmosfere i entuzijazma publike - kazao je rekorder s 23 Grand Slam titule od čega su tri iz Pariza.

Foto: Lisi Niesner

Đoković nije isključio povratak na Roland Garros sljedeće godine.

- Rekao sam da bi to mogao biti moj posljednji meč ovdje, ne da mi je posljednji meč. Dvanaest mjeseci je jako dugo vrijeme u ovom trenutku moje karijere - rekao je na kraju srpski tenisač.