Đoković: Pa kako me možete optuživati za širenje zaraze u Zadru? Naravno da nisam kriv

Vi recite je li to fer ili ne, ali znam da su nam namjere bile dobre. Opet bih organizirao isto da mogu, rekao je srpski tenisač koji je tijekom pet dana osjećao blage simptome zaraze korona virusom.

<p><strong>Novak Đoković</strong> ide po svoj 18. Grand Slam. Počevši od 31. kolovoza, bit će bez dvojbe favorit broj jedan za naslov na US Openu u trenutku kada u New Yorku neće biti ni <strong>Rogera Federera ni Rafaela Nadala. </strong>Prvog zbog ozljede, a drugog zbog aktualne zdravstvene situacije.</p><p>- Čudno je sada kada neće biti njih, pogotovo što nema ni publike. No ne mogu reći da je to glavni razlog zašto sam došao. Štoviše, bio sam vrlo blizu odluke da ne dođem jer primarno sam morao razmišljati o sebi i svom zdravlju - rekao je prvi igrač svijeta u razgovoru za <a href="https://www.nytimes.com/2020/08/20/sports/tennis/djokovic-us-open.html?smid=tw-share" target="_blank"><strong>New York Times.</strong></a></p><p>Međutim, stigao je u pratnji <strong>Gorana Ivaniševića</strong> koji je jedan od trojice članova Đokovićevog tima koji je poveo sa sobom u SAD. Tu su još njegov fizioterapeut Ulises Badio i glasnogovornik Edoardo Artaldi.</p><p>- Želim igrati i zato sam ovdje. Ne osjećam da sam ugrožen ili u bilo kakvoj opasnosti jer da jesam, ne bih bio ovdje. Također, imao sam odgovornost da se pojavim ovdje kao jedan od najboljih igrača na svijetu.</p><p>Đoković je u razdoblju globalnog "lockdowna" bio po naslovnicama svih medija, dojam je, više nego kada osvoji neki veliki turnir. Jasno, njegov glas i stav daleko se čuju, pa i kada je u pitanju cjepivo protiv korona virusa protiv kojeg je bio stava da ga nitko na isto ne može natjerati.</p><p>- Mislim da su mediji malo sve izvadili iz konteksta jer su prenijeli kako sam posve protiv cjepiva bilo kakve vrste. Ovdje je problem što ne želim da me netko prisili da unesem nešto u svoje tijelo. To ne želim i to je neprihvatljivo.</p><p>Potom su mediji, oni koji samo čekaju krivi Đokovićev korak, došli na svoje kada je njegov Adria Tour doživio krah na zadarskom turniru na kojem je objava <strong>Grigora Dimitrova </strong>da je pozitivan malo prije finala zaustavila sve. I Đoković je potom dobio pozitivan test, za njim i <strong>Borna Ćorić</strong>, Ivanišević...</p><p>- Imali smo prave namjere. Jesmo li mogli nešto učiniti drugačije, naravno, ali ne znam zašto se samo mene krivi. Ali u redu, prihvaćam to jer je to jedina stvar koju mogu napraviti. Vi recite je li to fer ili ne, ali znam da su nam namjere bile dobre. Opet bih organizirao isto da mogu - rekao je srpski tenisač koji je tijekom pet dana osjećao blage simptome zaraze korona virusom.</p><p>- Iskreno, mislim da nisam napravio ništa loše. Žao mi je ljudi koji su se potom zarazili u Hrvatskoj, Srbiji i regiji, ali ne osjećam krivnju za to. Naravno da ne. Bilo je to poput lova na vještice, da budem iskren. Kako netko može kriviti jednu osobu za sve - na kraju se zapitao Đoković...</p>