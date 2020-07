Đoković negativan na COVID-19!

Novak je bio među zaraženim tenisačima koji su nastupili na Adria Touru u Zadru i testirao se po povratku u Beograd, a nakon desetak dana test je bio negativan i njemu i supruzi Jeleni

<p><strong>Novak Đoković</strong> i njegova supruga <strong>Jelena</strong> negativni su na COVID-19. To su pokazali najnoviji rezultati PCR testa koji su oboje napravili u Beogradu, priopćili su u četvrtak iz tima najboljega svjetskog tenisača.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Korona party u Beogradu</strong></p><p>Srbin je bio pozitivan na korona virus po povratku s Adria Toura u Zadru prošli tjedan, gdje su nastupali i drugi pozitivni tenisači: Bugarin <strong>Grigor Dimitrov</strong>, Hrvati <strong>Borna Ćorić</strong> i <strong>Goran Ivanišević</strong>, Dimitrovljev trener Christian Groh, Đokovićev kondicijski trener Marco Panichi, a zarazila se i HTV-ova voditeljica Mirna Zidarić.</p><p>"Novak i Jelena nisu osjećali nikakve simptome virusa, a test su napravili po prethodnom dogovoru s liječnicima. Prethodnih 10 dana, od povratka iz Zadra, Đokovići su proveli u samoizolaciji, prateći sve protokole i sigurnosne mjere u vezi sa COVID-om 19", priopćili su iz Đokovićeva tima.</p><p>Đoković se nije htio testirati u Zadru, već u Beogradu, gdje je bio na kućnom liječenju. Našao se na udaru svjetskih medija zbog organizacije serije teniskih turnira usred pandemije, dok profesionalni tenis miruje. I to mu se obilo kao bumerang, ali imao je najbolju namjeru, dati ljudima malo uživanja u vrhunskom tenisu i prikupiti novac za humanitarne svrhe.</p><p>"Brodovi ne potonu zbog vode koja ih okružuje, već zbog vode koja uđe u njih. Nemojte dozvoliti da ono što vas okružuje uđe u vas i povuče vas na dno", objavio je prije nekoliko dana Nole.</p><p>Prije dva tjedna u Zadru su boravili i Marin Čilić, Alexander Zverev, Andrej Rubljev, Donna Vekić, Olga Danilović, Iva Majoli, Biserka Petrović, premijer Andrej Plenković... Bio je to tjedan spektakularnih događaja na Višnjiku i u Zadru, ali je prekinut tik prije finala, kad je Dimitrov iz Monaka javio da je pozitivan na koronu. Finale je odmah otkazano.</p>