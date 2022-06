Đoković: Publika je preokrenula meč, 99 posto je na strani Rafe. Nadal: Novak je među najvećim

Rafael Nadal (35) pobijedio je Novaka Đokovića (35) rezultatom 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (7-4) u četvrtfinalu Roland Garrosa, u spektakularnom meču koji je završio nakon nešto više od četiri sata igre, iza 1 ujutro u Parizu. Španjolac je nastavio put prema 22. Grand Slamu i oduzeo mogućnost Srbinu da se izjednači s njim po broju velikih turnira barem još neko vrijeme.

Što je rekao Đoković nakon poraza od Nadala?

Novak je detaljno secirao što je za njega pošlo po zlu.

- Teško je izabrati element koji je odlučio, vjerojatno je to bekend koji me nije služio. Napravio sam puno pogrešaka, on je to koristio i servirao mi uglavnom na bekend, Iako sam reternirao, udarci su bili kratki pa je mogao diktirati iz forhenda iz sredine terena. Ušao sam u meč sredinom drugog seta. Iako je treći dobio lagano, četvrti sam mogao dobiti ja i da uđemo u peti, tad bi sve bilo otvoreno. Šteta - kazao je Đoković.

Pariška publika bila je na strani Španjolca koji je osvajao Roland Garros rekordnih 13 puta. Zviždali su Đokoviću već po izlasku na teren, a pogotovo dok je gubio živce, poput situacije u kojoj je reketom opalio po mreži. Ali na kraju je Đoković ipak dobio ovacije.

- Publika je preokrenula meč, ona je 99,9 posto na njegovoj strani i to je to, nema što. Oni su ga podigli u teškim trenucima kad je trebalo. Šteta. Svjestan sam toga i naravno da je uvijek razočaranje veliko kad izgubiš od najvećeg rivala - rekao je Novak, koji je pretrpio 29. poraz od Rafe u 59. meču.

Uoči meča francuski mediji zabavljali su se satnicom koja je trebala više odgovarati Đokoviću.

- Je li to psihički utjecalo na mene? Nije nikako. Ljudi vole govoriti, raspravljati, ostavljam to njima. To je period pripreme i uzbuđenje pred tako veliki meč, svi žele nešto reći ili komentirati i ne obraćam pažnju na to. Znao sam da ćemo igrati u sporim, večernjim uvjetima, ali kako je bilo u finalu 2020. pa me počistio s terena. To je ta priča, da njemu nešto više odgovara, a meni manje - kaže Đoković.

Srbin je u četvrtom setu imao 5-2 i dvije set-lopte kod 5-3 na svom servisu, ali nije ih uspio iskoristiti i odvesti maraton u peti set.

- Normalno je da si nakon ovakvog meča razočaran i ljutit, ali moraš prihvatiti da to nije ni prvi ni posljednji poraz. Imao sam ovako velikih i bolnih poraza u karijeri, znam što mi je činiti i kako se vratiti još jači. Nakon ovakvih mečeva to mi je uvijek imperativ, pruža se prilika dodatno se motivirati. Kako je počelo, dobro se i završilo na neki način. Vodio je, poprilično dominirao, a uspio sam preokrenuti to u drugom setu. Bio sam blizu, mogli smo ući u peti set, ali nije bilo suđeno - rekao je Đoković i zaključio:

- Znam da mogu bolje, očekivao sam u nekim trenucima i bolje od sebe, ali zasluge idu njemu, odigrao je agresivno i precizno kad je trebao pronaći neki udarac. Uz pomoć publike uspio je pronaći energiju i pobijediti.

Što je rekao Nadal nakon pobjede nad Đokovićem?

Španjolac, koji će finale tražiti preko Nijemca Alexandera Zvereva, a ne sunarodnjaka Carlosa Alcaraza, sipao je pohvale na račun publike.

- Presretan sam i ovo je jako emotivan trenutak. Nevjerojatno je igrati ovdje, podrška je bila nevjerojatna i svi znaju koliko mi je važno igrati tu. Ovo mi je najvažniji turnir u karijeri i ostat će poseban turnir. Meč je bio jako težak, Novak je nesumnjivo jedan od najboljih igrača u povijesti. Igranje protiv njega čudesan je izazov, uza svu povijest koju smo skupa izgradili - rekao je Nadal.

- Danas smo ispisali novu stranicu, a postoji samo jedan način da bi ga pobijedio, igrati najbolje od prvog do posljednjeg poena. Večeras je bila jedna od onih čarobnih večeri za mene, na neočekivanom nivou, ali strašno sam sretan - nastavio je.

Philippe Chatrier proživljavao je svaki poen s njim.

- Naravno da nema terena kao što je ovaj, to je najvažniji stadion u karijeri, najposebniji i, kako sam rekao, stvarno sam osjetio ljubav Pariza. On mi znači sve i vidimo se za dva dana - kazao je Rafa, što je oduševilo navijače.

U srijedu se igraju četvrtfinala u donjem dijelu ždrijeba. Marin Čilić će izaći na teren kao treći iza 12 sati protiv Rusa Andreja Rubljova, a od 20.45 Danac Holger Rune pokušat će iznenaditi i Norvežanina Caspera Ruuda.

