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NAKON DUGO VREMENA

Đoković se nakon 14 godina vraća u Basel! Zaigrat će uskoro

Piše HINA,
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Đoković se nakon 14 godina vraća u Basel! Zaigrat će uskoro
Foto: Tyrone Siu
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Đoković se nakon 14 godina vraća u Basel! Nakon titule u Pekingu i šoka u Šangaju, lovi bodove u Švicarskoj

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Srpski tenisač, 39-godišnji Novak Đoković nastupit će na ATP turniru u Baselu, koji će se održati od 26. listopada do 1. studenoga, a bit će to njegov povratak na taj turnir nakon čak 14 godina.

- Pogodite tko se vratio? Nakon tri nastupa od 2009. do 2011. čovjek sa 24 'grand slam' naslova vraća se u Basel, objavili su organizatori.

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Pokretanje videa...

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Srbi na dočeku skandirali protiv Rio Tinta, Đoković pokazao što misli o tome | Video: 24sata/reuters

Đoković je nedavno osvojio naslov pobjednika na turniru u Pekingu, što mu je bio 102. trofej u karijeri, ali potom je ispao u prvom nastupu na "masters 1000" turniru u Šangaju. U Baselu je bio pobjednik 2009. te finalist 2010. godine.

Đoković se trenutačno nalazi na 11. mjestu ljestvice za nastup na ATP Finalu koji će se održati u Torinu od 15. do 22. studenoga te je stoga odlučio zatražiti pozivnicu za turnir u Baselu, a igrat će i na "masters 1000" turniru u Parizu tjedan dana potom.

ATP Masters 1000 - Shanghai Masters
Foto: Tyrone Siu

Zasad su samo Nijemac Alexander Zverev i Španjolac Carlos Alcaraz osigurali nastup na ATP Finalu, dok za preostalih šest mjesta realne izglede ima čak 15 igrača.

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