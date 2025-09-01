Obavijesti

NOVI PODVIG

Đoković se 'prošetao' osminom finala US Opena i još jednom ispisao povijest svjetskog tenisa

Piše HINA,
Đoković se 'prošetao' osminom finala US Opena i još jednom ispisao povijest svjetskog tenisa
Novak Đoković pobijedio je Struffa s 3-0 u setovima i tako s 38. godina postao najstariji igrač u povijesti koji je došao do četvrtfinala svih Grand Slamova u jednoj sezoni

Novak Đoković u nedjelju je u 38. godini ispisao povijest nakon pobjede od 6-3, 6-3, 6-2 nad Jan-Lennardom Struffom u osmini finala US Opena jer je postao najstarijim igračem koji je došao do četvrtfinala na sva četiri Grand Slama u jednoj sezoni. Pobjedom je Đoković također ušao u 64. Grand Slam četvrtfinale povećavši tako rekord svih vremena koji drži, a može osvojiti i rekordni 25. Grand Slam naslov.

Tennis: US Open
Đoković je dominirao od prvog gema, šest puta oduzevši servis 35-godišnjem Nijemcu tijekom meča koji je trajao 109 minuta. Struff, 144. na svjetskoj rang listi, pobijedio je tri nositelja kako bi se po prvi puta plasirao u četvrto kolo US Opena, ali nije uspio ozbiljnije ugroziti srpskog tenisača.

Đokoviću je bila potrebna fizioterapeutska pomoć na desnom ramenu i podlaktici tijekom izmjena servisa, ali nije se činio pretjerano uznemiren problemima i osvojio je 79 posto poena na prvi servis.

