Nakon što je Savezni sud u nedjelju ujutro potvrdio odluku ministra Alexa Hawkea te naredio njegovu deportaciju, Novak Đoković je tužan i razočaran jučer iza 12.30 po srednjoeuropskom vremenu napustio Australiju nakon 11 dana i odletio za Dubai.

Srpski tenisač je nakon 13 i pol sati leta stigao u UAE. Ispražnjen, umoran i tužan izašao je iz aviona nakon cijele drame koje je proživio u Australiji, no svejedno je imao vremena za svoje fanove. Kada su ga ugledali, nekoliko navijača stiglo je do njega i tražilo fotografiju. Pristao je bez prigovora i nasmijan pozirao. Bilo je još puno zainteresiranih, ali zahvalio se svima i zaputio se u nepoznatom smjeru.

Kako pišu srpski mediji, Đoković neće još u Beograd. I sam je nakon konačne odluke o deportaciji rekao kako se prvo treba odmoriti, a navodno će baterije puniti i misli razbistriti u španjolskoj Marbelli gdje ima i kuću. Nakon desetak dana trebao bi doći u Beograd gdje bi mu tamošnje vlasti mogle organizirati doček. To priželjkuju i sami navijači.

U međuvremenu je australska ministrica unutarnjih poslova potvrdila ono što se nagađalo. Karen Andrews je izjavila kako srpski tenisač zbog deportacije nema pravo ulaska u Australiju sljedeće tri godine.

Postoji mogućnost da mu australska vlada izađe u susret ako se cijeli, ali obzirom na cijelu situaciju kojoj smo svjedočili, za to je vjerojatnost vrlo malena. Kako su mu 34 godine, pitanje je hoće li više ikada nastupiti na Australian Openu. Uz to, tamošnja vlast mu je uručila i kaznu. Morat će platiti 500.000 dolara, no u ovome slučaju srce boli više od džepa jer ovaj turnir je osvajao čak devet puta. Ove godine jurio je po jubilarni deseti i 21. Grand Slam naslov čime bi izbio na vječnu listu, ali na to će još malo morati pričekati.

Srpski tenisač se u nedjelju oglasio nedugo nakon što ga je sud odlučio deportirati.

- Želio bih dati kratku izjavu kako bih se osvrnuo na ishode današnjeg ročišta na Sudu. Sada ću uzeti malo vremena da se odmorim i oporavim, prije nego što dam bilo kakve dalje komentare osim ovoga. Izuzetno sam razočaran - rekao je Đoković pa nastavio:

- Neugodno mi je što je fokus proteklih tjedana bio na meni i nadam se da se sada svi možemo fokusirati na igru i turnir koji volim. Poželio bih igračima, organizatorima turnira, osoblju, volonterima i navijačima sve najbolje za turnir.