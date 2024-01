Đoković u šoku: Ovo mi je jedan od najgorih mečeva! Volio bih bar još jednom doći ovdje...

Novak Đoković je bio nepobjediv na Australian Openu od 2018. godine, od tada je osvojio četiri naslova i jedan turnir propustio jer se nije htio cijepiti, no danas je stao čudesni niz od 33 pobjede.

Pokretanje videa ... Đoković u Australiji | Video: 24sata/REUTERS

Srpski tenisač ispao je iz polufinala Australian Opena od Jannika Sinnera (1-6, 2-6, 7-6, 3-6) koji je odigrao jedan od najboljih mečeva u karijeri. S druge strane, Đoković je odigrao daleko ispod svoje razine, a i sam tvrdi kako je ovo jedan od najgorih mečeva koje je odigrao na Grand Slam turniru.

- Želim čestitati Sinneru koji je odigrao odličan turnir, sasvim zasluženo je u finalu, nadigrao me je. A ja sam bio šokiran mojim nivoom, odigrao sam katastrofalno, ovo je jedan od najgorih mečeva koje sam odigrao na Grand Slamu. Ipak, pohvale njemu što je radio neke stvari bolje od mene. Uspio sam u jednom trenutku pojačati, ali kod 2:1 u četvrtom setu sam imao 40:0, tu sam pogriješio, ali... Eto. Nivo mog tenisa nije bio dobar. U tim momentima pokušavate naći smirenost, ali i podignuti sebe i igru. To je ono što sam pokušao. Mislim da je publika fer za obojicu. To je to, čestitke njemu - rekao je Đoković nakon poraza. Izgledao je tužno, razočarano i iscrpljeno. Poraz ga je jako pogodio.

Foto: EDGAR SU/REUTERS

Cijeli turnir nije bio na pravoj razini. Da će biti problema, naznačio mu je još Dino Prižmić koji ga je namučio u prvom kolu.

- Da budemo iskren, čitav turnir nisam igrao blizu toga koliko mogu. Možda protiv Mannarina, ali većinu nisam igrao onako kako igram normalno u Australiji. Da, iznenadilo me je, jer nisam znao da će biti toliko loše u prva dva seta. Nisam osjećao sebe na ovom turniru, uvijek očekujem od sebe najviše, ali nije bilo suđeno danas.

Ishvalio je Sinnera koji je odigrao maestralno.

- Prvo, on je servirao jako precizno, a i vraćao je dobro servis. Teško opisati sve, ali dosta ima negativno u vezi moje igre. Nisam zadovoljan forhendom, bekhendom, reternom... Svim. Bio je dominantan na svom servisu. Ako se ne suočavate s break loptom, možete igrati opušteno, udarati bolje.

Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS

Sljedeći Grand Slam turnir je Roland Garros.

- Daleko je to, vidjet ću kako ću igrati igrači na zemlji, to je kompletno drugačija podloga. Neki tenisači su veći favoriti na toj podlozi. Ako igra Nadal, onda je on favorit bez obzira na sve. Tu su i Alcaraz i Sinner. Svi koji su u Top 10 su favoriti za naslov. Ipak, ima nekoliko mjeseci do tog turnira pa ćemo vidjeti što će se dogoditi.

'Baš ništa nije funkcioniralo'

Obzirom da mu je 36 godina, a i sam je nedavno rekao da neće vječno igrati, hoće li se više uopće vraćati na Australian Open?

- Vruća je glava, ne mogu opisati stvari na pravi način. U sljedećim danima ću imati na što biti ponosan, ali niz se mora negdje završiti! Dao sam sve što sam mogao, izgubio sam od igrača kojem će ovo biti prvo finale. Nadam se da ću se bar još jednom vratiti ovdje.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Đoković je osvojio čak 24 Grand Slam turnira, Davis Cup, sve moguće Masterse, a jedino što mu fali u vitrinama je olimpijsko zlato. I upravo zato s velikim planovima ide u Pariz.

- Još uvijek imam velike nade za ostale Grand Slamove i Olimpijske igre, tek je početak sezone. Nije nešto na što sam navikao, nije zadovoljavajuće jer sam mnoge sezone počinjao s GS titulom na AO. Ovaj turnir nisam bio na pravoj razini, ali nije ničemu došao kraj, vidjet ćemo do kraja sezone kako će to izgledati.

Što nije funkcioniralo?

- Ne znam što je uopće funkcioniralo, možda servis u jednom momentu... Zasluge idu njemu što je odigrao dobar meč. Nije imao toliko više winnera koliko sam ja imao više neprisiljenih grešaka. Ako ne i najlošiji meč u završnicama na GS. Nisam imao niti jednu break loptu, mogao je igrati rasterećeno cijeli meč.

Foto: TRACEY NEARMY/REUTERS

Jesi li motiviran za dalje?

- Ne znam, stvarno ne znam. Kada čovjek izađe s terena je vruća glava, boriš se da budeš racionalan, ali dosta je neracionalnih stvari u glavi. Na kojim turnirima ću igrati, još to ne znam, sebi sam obećao da ću odigrati ovu sezonu do kraja, da ću igrati tenis na najvećim turnirima i Olimpijskim igrama. To je plan, ne znam hoće li se promijeniti, neočekivane i iznenađujuće odluke su više očekivane nego posljednjih 20 godina. Ovo sigurno nije početak kraja.