EMOTIVNI INTERVJU

Đoković: Volio bih da mi na nadgrobnom spomeniku piše 'čovjek koji je dotaknuo srca'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Louiza Vradi

Novak se u razgovoru s Piersom Morganom prisjetio i svog prvog trenera Nikole Pilića. 'To je bio prvi pogreb na kojem sam ikada bio prisutan. Nikada prije nisam bio, što zbog tenisa, što zbog mog izbjegavanja emocija i tuge'

U zapanjujuće iskrenom intervjuu s poznatim britanskim novinarom Piersom Morganom, čovjekom koji ga je u prošlosti često kritizirao, Novak Đoković (38) je odgovorio na jedno od najtežih pitanja koje se čovjeku može postaviti, a njegov je odgovor odjeknuo daleko izvan sportskih arena.

Intervju, koji je pomirio bivšeg kritičara i sportsku ikonu, dotaknuo se brojnih tema, od kontroverzi oko cijepljenja do teniskih rivalstava. Ipak, trenutak koji je obilježio razgovor bio je onaj kada je Morgan postavio izravno i pomalo morbidno pitanje: "Zamisli svoj nadgrobni spomenik. Piše: 'Ovdje leži Novak Đoković.' Što želiš da piše ispod toga?"

Bez previše oklijevanja, Đoković je izgovorio rečenicu koja sažima njegovu životnu filozofiju, onu koja nadilazi 24 Grand Slam titule i stotine tjedana na vrhu ATP ljestvice.

- Čovjek koji je dotaknuo srca ljudi - odgovorio je Đoković, vidno dirnut težinom vlastitih riječi.

Foto: Piers Morgan/X

Objasnio je kako to nije bila tek prigodna fraza, već spoznaja proizašla iz rada s jednim od najvećih sportskih psihologa, dr. Jimom Loehrom, koji je upravo to pitanje postavljao svojim klijentima kako bi ih natjerao da razmisle o suštini svog postojanja. Iako je ponosan na sve što je postigao, istaknuo je:

- Radio sam kao konj cijeli svoj život da bih stigao do točke na kojoj sam sada... i s velikim ponosom to nosim u sebi.

Jedan nedavni događaj u potpunosti je preoblikovao njegov pogled na svijet i ono što uistinu ostaje iza nas.

Ključ Đokovićevog odgovora leži u dubokom i potresnom iskustvu koje je doživio samo mjesec dana ranije. Smrt legendarnog hrvatskog teniskog stručnjaka Nikole Pilića, kojeg je Đoković od milja zvao svojim "teniskim ocem", ostavila je neizbrisiv trag.

ATP 250 - Hellenic Championship
Foto: Louiza Vradi

- Bio sam na njegovom pogrebu. To je bio prvi pogreb na kojem sam ikada bio prisutan. Nikada prije nisam bio, što zbog tenisa, što zbog mog izbjegavanja emocija i tuge. Nisam otišao ni na pogreb svog pradjeda, s kojim sam bio vrlo blizak.

Odlazak na posljednji ispraćaj svog mentora u Opatiji suočio ga je s prolaznošću na način na koji nikada prije nije iskusio. Ono što je tamo vidio i čuo postalo je njegova životna lekcija.

- Moj najveći dojam, osim goleme tuge i emocija koje sam osjećao, bila je ljudska povezanost – veze koje je on ostavio iza sebe. Shvatio sam da se ostavština velikog čovjeka ne mjeri isključivo profesionalnim uspjesima. Način na koji su ljudi govorili o njemu nije bio vezan uz tenis, uz to što je postigao kao igrač ili kao trener. Govorili su o tome kakav je bio kao osoba, kako se odnosio prema ljudima, kako je mijenjao živote mladih ili bilo koga tko bi mu se približio.Tako želim da i mene pamte.

Tennis: US Open
Foto: Mike Frey

Dok je objašnjavao dubinu svoje spoznaje, emocije su ga svladale. U jednom trenutku, govoreći o željenom natpisu na spomeniku, zastao je i priznao: - Želim zaplakati upravo sada. Mislim da sam shvatio što bih htio da piše na mojem nadgrobnom spomeniku.

U tom ranjivom trenutku, obratio se izravno voditelju, čije su ga oštre riječi nekada pogađale.

- Hvala ti. Hvala ti što si mi pomogao da dođem do ovog shvaćanja - rekao je Đoković, pretvarajući intervju u neočekivanu terapijsku seansu.

Na kraju, Đoković je zaokružio svoju viziju nasljeđa. Želi biti upamćen kao netko tko je uvijek igrao pošteno, poštovao igru i davao sve od sebe. Ali iznad svega, kao čovjek čija je najveća pobjeda bila ona izvan terena – pobjeda u ljudskim srcima.
 

