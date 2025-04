Đoković zabrinuo: Puno se toga promijenilo u mojem tijelu. Ne znam hoću li opet igrati ovdje

Matteo je jako dobar, kvalitetan igrač. Znao sam da neće biti lak posao, komentirao je Novak Đoković (37) nakon još jednog razočaranja. Najuspješniji tenisač svih vremena ispao je u prvom kolu važnog turnira Masters 1000 serije u Madridu od 44. igrača na svijetu, Mattea Arnaldija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:31 Novak Đoković uziva u Dubrovniku ispred CopaCabana plaže | Video: čitatelj/24sata

Talijan je slavio bez puno muke i drame u dva seta sa 6-3 i 6-4 za treće kolo turnira, a Đoković je nakon meča otvorio dušu u konferenciji za novinare i priznao kako mu je ovo možda bio "posljednji ples" kao igraču u Madridu!

- Ovo bi mogao biti moj posljednji turnir u Madridu. Nisam siguran hoću li se ikada vratiti. Naravno, vratit ću se, ali možda ne kao igrač. Nadam se da nije tako, ali moglo bi biti. - rekao je Đoković i nastavio.

Foto: Juan Medina

- Zabavio sam se više nego u Monte Carlu ili bilo kojem drugom turniru, a to je dobro. Naravno, ono što mi se nije svidjelo bila je razina tenisa koju sam igrao. Očekivao sam da ću odigrati barem jedan meč više nego u Monaku. Ovo je za mene nova stvarnost, da kada dođem na turnir mislim da je dobro pobijediti u jednom ili dva meča umjesto da, kao što sam to radio više od 20 godina, razmišljam o dolasku u finale. Za mene je ozbiljan mentalni izazov nositi se s takvim osjećajima na terenu.

Unatoč lošim rezultatima, Đoković i dalje ima ista očekivanja od svoje karijere. Želi osvojiti 25. Grand slam titulu, ali i druge turnire.

- Naravno, istina je da su mi Grand Slamovi trenutno najvažniji, ali to ne znači da ne želim osvojiti neke druge turnire. Ne znam hoću li moći igrati najbolje što mogu na Roland Garrosu, ali definitivno ću dati sve od sebe - rekao je Đoković pa dodao:

Foto: Juan Medina

- U ovih 20 godina, ono što mi se dogodilo u posljednjih 12 mjeseci, nikada mi se nije dogodilo. Ali sve je to dio sporta. Prihvaćam da su okolnosti takve i pokušavam iz njih izvući najbolje za sebe. Moram se nositi s tim. Uvijek se trudim biti optimističan, ali puno se toga promijenilo u mojim udarcima, u mom tijelu, u mom kretanju. Ali i dalje se osjećam nervozno i ​​pod stresom, osjećam uzbuđenje kada izađem na teren. I dalje uživam u natjecanju. Pretpostavljam da je tako, to je ciklus života i karijere. Znali smo da će se ovo dogoditi. Pokušavam to iskoristiti kao katalizator. - zaključio je.