Novak Đoković je prošle godine propustio Australian Open i US Open jer se nije htio cijepiti protiv korona virusa, ali posebno je puno bure u javnosti podignula saga koja se krajem siječnja tada odigravala u Australiji.

Kako nije imao potvrdu o cijepljenju, danima je bio zatvoren u imigracijskom hotelu u Melbourneu, vodio pravnu bitku s vlastima pa je u konačnici deportiran iz Australije zbog čega je propustio Australian Open.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA

Ipak, Australija je još krajem prošle godine ukinula sve korona mjere, kao i SAD u svibnju ove godine, pa je srpski tenisač ove godine nastupio na oba Grand Slama i osvojio ih te tako došao do povijesne 24. GS titule u karijeri.

Đokovića prati bivši FBI agent

Đoković je, kao globalna zvijezda, bio trn u oku farmaceutskim tvrtkama koje su proizvodile cjepiva protiv korona virusa. Odbijao se cijepiti, a farmaceutska tvrtka Moderna otišla je toliko daleko da nadzire slavne osobe koje su bile protiv cijepljenja pa tako i Đokovića!

Kako piše New York Post, Moderna je angažirala bivšeg FBI agenta da sastavi izvještaje o poznatim osobama koje su bile protiv cijepljenja protiv korona virusa. Osim Đokovića, na listi su i Elon Musk te britanski glumac Russell Brand. Pratili su svaki njihov korak u javnosti, izjave i postupke koji su imali veze s temom korona virusa.

Foto: Danielle Parhizkaran/REUTERS

Moderna je jedan od sponzora US Opena, a posebno ih je zaboljelo što je Đoković osvojio ovogodišnje izdanje. Mnogi 'antivakseri' su se zbog toga sprdali s farmaceutskom tvrtkom i slavili Novakovu titulu. Upravo zato su naručili izvještaj pod nazivom 'Đoković, okrunjeni antiheroj poslije osvajanja US Opena'.

Podsjetimo, srpski tenisač dvije godine nije smio kročiti na američko tlo jer se nije htio cijepiti. Propustio je US Open i dvije godine u nizu Indian Wells i Miami. No, kako su 11. svibnja u SAD-u ukinule sve mjere pa tako i obavezno cijepljenje, Novak se vratio u SAD pa pokorio konkurenciju na Mastersu u Cincinnatiju i na US Openu.