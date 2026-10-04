DOMINACIJA ROBOCOPA Soldić pomeo Williamsa u UFC debiju!

Hrvatski MMA borac Roberto Soldić (31, 22-4-1) sjajno je otvorio UFC karijeru! Jednoglasnom sudačkom odlukom (29-28, 29-27, 29-27) svladao je Amerikanca Khaosa Williamsa (32, 16-6) u velter kategoriji na eventu UFC 332 u Salt Lakeu u Americi.

Soldić: Volim UFC publiku. San mi se ostvario

- Što je bilo drugačije? Atmosfera je drugačija, volim UFC publiku. Ajmo UFC - povikao je Roberto nakon pobjede u oktogonu Delta Centera i dodao:

- Primio je toliko udaraca, ima sjajnu bradu. Vidim da ima iskustva, Khaos je čudesan borac. Udarao me jakim desnim krošeom, težak je borac. Ali borio sam se protiv mnogih dobrih boraca, Khaos je jedan od njih. Idući? Ne želim nikoga prozivati, neka odluče Dana White i njegovi ljudi tko će to biti. Želim zahvaliti mojim navijačima u Europi, mom timu, Joe Rogan je ispred mene, svi ovi ljudi. San mi se ostvario.

Left it all in the Octagon 👏



Roberto Soldic earns the UD victory in his UFC debut over a hard-fought 15 minutes!



[ #UFC332 | LIVE NOW on @ParamountPlus and @CBS ] pic.twitter.com/wLgp2VSEuM — UFC (@ufc) October 4, 2026

Bivši KSW-ov prvak u velteru i srednjoj kategoriji je, izuzev samog otvaranja, odradio iznimno zrelu borbu i predstavio se američkoj publici u sjajnom svjetlu dugih gotovo 20 mjeseci nakon posljednje MMA borbe u organizaciji ONE i pobjede nad Sajgidom Arslanalijevom.

Rani šok pa totalna kontrola

Nakon prve minute ispitivanja snage sijevnuo je desni direkt Williamsa koji je srušio Soldića, ali se on ubrzo pridigao bez veće štete. Pokazalo se da je to bio i jedini trenutak u kojem je Khaos pokušao izazvati kaos kod Roberta. Hrvat je bacio nekoliko opasnih lijevih krošea, Amerikanac se uporno oslanjao na kontru desnim krošeom. Nešto više od minutu prije isteka prve dionice Soldić je iznenadio Williamsa rušenjem, gdje je držao kontrolu do isteka i zadao dosta udaraca uz kavez.

BIG moment in RD1 👀 [ #UFC332 | LIVE NOW on @ParamountPlus and @CBS ] https://t.co/AwzFyXImUb — UFC (@ufc) October 4, 2026

A onda je Roberto počeo mljeti protivnika. Drugu je otvorio odličnim desnim krošeom, bacio tri opasna high kicka pa novim desnim krošeom uzdrmao Williamsa koji je počeo teturati. Nakon još jednog direkta minutu i pol do kraja ponovno je uslijedilo rušenje i Soldićev pokušaj da to završi na podu, radio je štetu s leđa pa bočno i udarao laktovima.

Što je lijepo radio u drugoj, Soldić je nastavio u trećoj. Nakon početnog direkta Williamsa Soldić je odgovorio udarcima nogama u sredinu, gore, dolje, nizom krošea i mirno kontrolirao meč, bez potrebe da juri nokaut. A onda je dvije minute do kraja krenuo u treće rušenje i držao Amerikanca na podu koji se pokušao ustati i uspio, no do kraja nije uspio ništa promijeniti osim dobiti još jedan udarac krošeom u glavu.

Foto: Profimedia

UFC je dobio novog sjajnog borca u velteru, a Hrvat bi u idućim mečevima mogao dobiti i puno ozbiljnijeg protivnika na putu prema svjetskom vrhu najveće MMA organizacije.