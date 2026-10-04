Obavijesti

Sport

Komentari 5
VIDEO: SJAJAN DEBI HRVATA

DOMINACIJA ROBOCOPA Soldić pomeo Williamsa u UFC debiju!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
DOMINACIJA ROBOCOPA Soldić pomeo Williamsa u UFC debiju!
5
Foto: Rob Gray
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Soldić je eksplodirao u UFC-u: srušio je Williamsa i ostvario uvjerljivu pobjedu jednoglasnom sudačkom odlukom! "Volim UFC publiku. Ajmo UFC", vikao je hrvatski borac u Salt Lakeu

Admiral

Hrvatski MMA borac Roberto Soldić (31, 22-4-1) sjajno je otvorio UFC karijeru! Jednoglasnom sudačkom odlukom (29-28, 29-27, 29-27) svladao je Amerikanca Khaosa Williamsa (32, 16-6) u velter kategoriji na eventu UFC 332 u Salt Lakeu u Americi.

Soldić: Volim UFC publiku. San mi se ostvario

- Što je bilo drugačije? Atmosfera je drugačija, volim UFC publiku. Ajmo UFC - povikao je Roberto nakon pobjede u oktogonu Delta Centera i dodao:

- Primio je toliko udaraca, ima sjajnu bradu. Vidim da ima iskustva, Khaos je čudesan borac. Udarao me jakim desnim krošeom, težak je borac. Ali borio sam se protiv mnogih dobrih boraca, Khaos je jedan od njih. Idući? Ne želim nikoga prozivati, neka odluče Dana White i njegovi ljudi tko će to biti. Želim zahvaliti mojim navijačima u Europi, mom timu, Joe Rogan je ispred mene, svi ovi ljudi. San mi se ostvario.

Bivši KSW-ov prvak u velteru i srednjoj kategoriji je, izuzev samog otvaranja, odradio iznimno zrelu borbu i predstavio se američkoj publici u sjajnom svjetlu dugih gotovo 20 mjeseci nakon posljednje MMA borbe u organizaciji ONE i pobjede nad Sajgidom Arslanalijevom.

Rani šok pa totalna kontrola

Nakon prve minute ispitivanja snage sijevnuo je desni direkt Williamsa koji je srušio Soldića, ali se on ubrzo pridigao bez veće štete. Pokazalo se da je to bio i jedini trenutak u kojem je Khaos pokušao izazvati kaos kod Roberta. Hrvat je bacio nekoliko opasnih lijevih krošea, Amerikanac se uporno oslanjao na kontru desnim krošeom. Nešto više od minutu prije isteka prve dionice Soldić je iznenadio Williamsa rušenjem, gdje je držao kontrolu do isteka i zadao dosta udaraca uz kavez.

A onda je Roberto počeo mljeti protivnika. Drugu je otvorio odličnim desnim krošeom, bacio tri opasna high kicka pa novim desnim krošeom uzdrmao Williamsa koji je počeo teturati. Nakon još jednog direkta minutu i pol do kraja ponovno je uslijedilo rušenje i Soldićev pokušaj da to završi na podu, radio je štetu s leđa pa bočno i udarao laktovima.

Što je lijepo radio u drugoj, Soldić je nastavio u trećoj. Nakon početnog direkta Williamsa Soldić je odgovorio udarcima nogama u sredinu, gore, dolje, nizom krošea i mirno kontrolirao meč, bez potrebe da juri nokaut. A onda je dvije minute do kraja krenuo u treće rušenje i držao Amerikanca na podu koji se pokušao ustati i uspio, no do kraja nije uspio ništa promijeniti osim dobiti još jedan udarac krošeom u glavu.

1140427463
Foto: Profimedia

UFC je dobio novog sjajnog borca u velteru, a Hrvat bi u idućim mečevima mogao dobiti i puno ozbiljnijeg protivnika na putu prema svjetskom vrhu najveće MMA organizacije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
Hrvatska - Engleska 0-7: Englezi rastavili na proste faktore nikad lošije i sramotne 'vatrene'
STRAVA NA RUJEVICI

Hrvatska - Engleska 0-7: Englezi rastavili na proste faktore nikad lošije i sramotne 'vatrene'

Hrvatska je na Rujevici pred 6000 klinaca iz cijele lijepe naše ugostila Englesku. 'Vatreni' su odigrali najlošiju utakmicu u povijesti
FOTO Koga ljubi Edin Džeko? To je bila ljubav na prvi pogled...
VELIKA LJUBAV

FOTO Koga ljubi Edin Džeko? To je bila ljubav na prvi pogled...

Amra Džeko, nekadašnja holivudska zvijezda, napustila je sjaj Los Angelesa zbog ljubavi prema Edinu Džeki. Zajedno su bili u Manchesteru, Rimu, Milanu, a sada i na njemačkom sjeveru. Edin se protiv Švedske oprostio od reprezentativnog dresa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026