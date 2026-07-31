Beljo je eksplodirao na startu sezone! Njegova dva gola srušila su Slaven i donijela Dinamu pobjedu 2-0, a napadač je zbog toga zaradio epitet igrača utakmice
Dominantni Beljo nastavio je sa sjajnim igrama iz prošle sezone! Pogledajte njegovu statistiku
Napadač 'modrih' Dion Drena Beljo obilježio je Dinamov pobjednički ulazak u novu sezonu. Hrvatski napadač bio je prvo ime dvoboja protiv Slaven Belupa, zabivši oba pogotka u pobjedi 2-0 na Maksimiru. Beljo je načeo goste u 34. minuti, a u nastavku susreta još jednom je pronašao put do mreže u 52. minuti i potvrdio slavlje Zagrepčana protiv nemoćnih Koprivničana.
Za Belju je to bio idealan početak sezone i najbolja moguća potvrda statusa prvog Dinamovog napadača. S dva pogotka pokazao je ono što se od njega očekuje; mirnoću u završnici, osjećaj za prostor i sposobnost da bude prevaga u ključnim trenucima susreta. Nakon odličnih izdanja u prošloj sezoni, napadač je nastavio tamo gdje je stao i odmah poslao poruku konkurenciji u borbi za naslov najboljeg strijelca lige, ali je pokazao i novom izborniku Slavenu Biliću da je spreman kaliti formu i za potencijalan poziv reprezentacije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+