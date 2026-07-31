Dominantni Beljo nastavio je sa sjajnim igrama iz prošle sezone! Pogledajte njegovu statistiku

Napadač 'modrih' Dion Drena Beljo obilježio je Dinamov pobjednički ulazak u novu sezonu. Hrvatski napadač bio je prvo ime dvoboja protiv Slaven Belupa, zabivši oba pogotka u pobjedi 2-0 na Maksimiru. Beljo je načeo goste u 34. minuti, a u nastavku susreta još jednom je pronašao put do mreže u 52. minuti i potvrdio slavlje Zagrepčana protiv nemoćnih Koprivničana.

Statistika Diona Drene Belje.

Foto: Sofascore za 24sata

Za Belju je to bio idealan početak sezone i najbolja moguća potvrda statusa prvog Dinamovog napadača. S dva pogotka pokazao je ono što se od njega očekuje; mirnoću u završnici, osjećaj za prostor i sposobnost da bude prevaga u ključnim trenucima susreta. Nakon odličnih izdanja u prošloj sezoni, napadač je nastavio tamo gdje je stao i odmah poslao poruku konkurenciji u borbi za naslov najboljeg strijelca lige, ali je pokazao i novom izborniku Slavenu Biliću da je spreman kaliti formu i za potencijalan poziv reprezentacije.