Obavijesti

Sport

Komentari 3
ŠPANJOLSKI STOPER

Dominguez: Dinamo ima sličnu filozofiju igre kao i Barcelona

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 3 min
Dominguez: Dinamo ima sličnu filozofiju igre kao i Barcelona
5
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Mislim da ćemo na našem stadionu, gdje su navijači nevjerojatno strastveni, a atmosfera fantastična, imati pravu priliku za pobjedu i nastavak naše europske avanture, rekao je o utakmici protiv Betisa

Sergi Dominguez (20) ljetos je stigao u Dinamo iz Barcelonine akademije za 1,2 milijuna eura, a brzo se uklopio u početni sastav "modrih". U velikom intervjuu za As istaknuo je da zagrebački klub teži istoj filozofiji kao Barcelona. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Mikić za 24sata: Nema šanse da u subotu izgubimo od Hajduka, a Durdov mi je bio cimer u repki 01:08
Mikić za 24sata: Nema šanse da u subotu izgubimo od Hajduka, a Durdov mi je bio cimer u repki | Video: 24sata/pixsell

- Bila je to drastična promjena, ali iskreno, bilo je vrlo lako. Ljudi u klubu su to učinili vrlo lakim, a i moji suigrači. Klima je drugačija jer je ovdje zimi puno hladnije u usporedbi s Barcelonom - započeo je na pitanje o prilagodbi na novi klub. 

- Jezik, dobra stvar u vezi s Hrvatskom, barem u Zagrebu, jest da gotovo svi jako dobro govore engleski. Dakle, nemam problema s komunikacijom sa svima; svatko mi može pomoći. U klubu, čak i kada samo idem u kupovinu, svi svugdje govore engleski. To mi je puno pomoglo jer mogućnost komunikacije s ljudima također pomaže da se brže prilagodite.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U Dinamu su osim Domingueza iz Španjolske još Villar i Torrente. 

- Cijeli dan smo zajedno, i to je sjajno jer je govorenje engleskog stvarno dobro. Ali ono što istinski osjećam mogu izraziti samo govoreći španjolski. 

Je li promjena stila La Masije u odnosu na hrvatski nogomet radikalna promjena stila?

- Da i ne. Dopustite mi da objasnim. Dinamo je ljeti promijenio cijelu strukturu, a Albert Capellas je ovdje. Metodologija, stil igre, ideja je vrlo slična Barçinoj. Dakle, za mene, kao takvog, nije toliko drugačije od onoga što je Barça napravila. Razlikuje se jer svaki ima svoj identitet, ali ideja je slična. Dinamo traži nešto vrlo slično Barçinoj filozofiji - rekao je Dominguez na pitanje Španjolaca pa dodao:

- Najveća razlika je kod suparnika. Ova liga je puno fizikalnija, ima puno više dvoboja i protivnički napadači se puno više trude u tim dvobojima. 

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Pitali su Dinamovog stopera i je li očekivao tako brzu prilagodbu u prvih 11 Dinama. 

- Budući da se potpisivanje dogodilo tako brzo, nisam ni razmišljao hoću li početi igrati u prvom mjesecu ili sljedeće godine. Nisam netko tko voli razmišljati dva mjeseca unaprijed, pitajući se hoću li još uvijek igrati ili ne. Živim u sadašnjosti i otkad sam počeo igrati, usredotočio sam se na održavanje razine na kojoj sam igrao i poboljšanje iste kako bih mogao nastaviti igrati. 

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Za plasman među 24 najbolja Dinamu je jako važna utakmica s Betisom, ističu Španjolci. 

- Ovoj utakmici pristupamo kao i svakoj drugoj, ali definitivno bi bilo važno pobijediti. Osim toga, igranje kod kuće uvijek je faktor... Mislim da ćemo na našem stadionu, gdje su navijači nevjerojatno strastveni, a atmosfera fantastična, imati pravu priliku za pobjedu i nastavak naše europske avanture. 

Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dominguez je priznao i da sanja o povratku u Barcelonu gdje ima prijatelje, obitelj i da mu je to najveći san. Pitali su ga novinari Asa i planira li razmijeniti dres s igračima Betisa. 

- Pa, kad je izašao ždrijeb, razmišljao sam pitati Isca. Ako on nije dostupan, onda Bartra, Pablo Fornals... To su španjolski igrači i jako su dobri - zaključio je Dominguez za As. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Tetovaže domaćih i stranih nogometnih zvijezda: Čavao, svoj lik, brat pa i bivša supruga
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Tetovaže domaćih i stranih nogometnih zvijezda: Čavao, svoj lik, brat pa i bivša supruga

Od hrvatskih nogometaša vjerojatno je najpoznatija tetovaža Marcela Brozovića koji je tetovirao bombu na vratu. Međutim, nije on jedini, Vrsaljko je napravio nekoliko tetovaža, imaju ih Ćorluka i Lovren...
Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti
ZOVU JE HULK

Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti

Izrazito je popularna na društvenim mrežama. Samo na Instagramu prati je gotovo dva milijuna ljudi. Ima tu i osuda i negativnih komentara. Rusku bodibildericu Vladislavu zbog fizičke građe zovu Hulk
Samovojska: Hrvatska nema igrače visoke svjetske klase
STRUČNJAK ZABRINUT

Samovojska: Hrvatska nema igrače visoke svjetske klase

Prije početka utakmice u studiju HRT-a su Ješe i Samovojska izrazili zabrinutost zbog statusa brojnih hrvatskih reprezentativaca u ključnoj sezoni uoči Svjetskog prvenstva

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025