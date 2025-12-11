Dominguez: Dinamo ima sličnu filozofiju igre kao i Barcelona

Sergi Dominguez (20) ljetos je stigao u Dinamo iz Barcelonine akademije za 1,2 milijuna eura, a brzo se uklopio u početni sastav "modrih". U velikom intervjuu za As istaknuo je da zagrebački klub teži istoj filozofiji kao Barcelona.

- Bila je to drastična promjena, ali iskreno, bilo je vrlo lako. Ljudi u klubu su to učinili vrlo lakim, a i moji suigrači. Klima je drugačija jer je ovdje zimi puno hladnije u usporedbi s Barcelonom - započeo je na pitanje o prilagodbi na novi klub.

- Jezik, dobra stvar u vezi s Hrvatskom, barem u Zagrebu, jest da gotovo svi jako dobro govore engleski. Dakle, nemam problema s komunikacijom sa svima; svatko mi može pomoći. U klubu, čak i kada samo idem u kupovinu, svi svugdje govore engleski. To mi je puno pomoglo jer mogućnost komunikacije s ljudima također pomaže da se brže prilagodite.

U Dinamu su osim Domingueza iz Španjolske još Villar i Torrente.

- Cijeli dan smo zajedno, i to je sjajno jer je govorenje engleskog stvarno dobro. Ali ono što istinski osjećam mogu izraziti samo govoreći španjolski.

Je li promjena stila La Masije u odnosu na hrvatski nogomet radikalna promjena stila?

- Da i ne. Dopustite mi da objasnim. Dinamo je ljeti promijenio cijelu strukturu, a Albert Capellas je ovdje. Metodologija, stil igre, ideja je vrlo slična Barçinoj. Dakle, za mene, kao takvog, nije toliko drugačije od onoga što je Barça napravila. Razlikuje se jer svaki ima svoj identitet, ali ideja je slična. Dinamo traži nešto vrlo slično Barçinoj filozofiji - rekao je Dominguez na pitanje Španjolaca pa dodao:

- Najveća razlika je kod suparnika. Ova liga je puno fizikalnija, ima puno više dvoboja i protivnički napadači se puno više trude u tim dvobojima.

Pitali su Dinamovog stopera i je li očekivao tako brzu prilagodbu u prvih 11 Dinama.

- Budući da se potpisivanje dogodilo tako brzo, nisam ni razmišljao hoću li početi igrati u prvom mjesecu ili sljedeće godine. Nisam netko tko voli razmišljati dva mjeseca unaprijed, pitajući se hoću li još uvijek igrati ili ne. Živim u sadašnjosti i otkad sam počeo igrati, usredotočio sam se na održavanje razine na kojoj sam igrao i poboljšanje iste kako bih mogao nastaviti igrati.

Za plasman među 24 najbolja Dinamu je jako važna utakmica s Betisom, ističu Španjolci.

- Ovoj utakmici pristupamo kao i svakoj drugoj, ali definitivno bi bilo važno pobijediti. Osim toga, igranje kod kuće uvijek je faktor... Mislim da ćemo na našem stadionu, gdje su navijači nevjerojatno strastveni, a atmosfera fantastična, imati pravu priliku za pobjedu i nastavak naše europske avanture.

Dominguez je priznao i da sanja o povratku u Barcelonu gdje ima prijatelje, obitelj i da mu je to najveći san. Pitali su ga novinari Asa i planira li razmijeniti dres s igračima Betisa.

- Pa, kad je izašao ždrijeb, razmišljao sam pitati Isca. Ako on nije dostupan, onda Bartra, Pablo Fornals... To su španjolski igrači i jako su dobri - zaključio je Dominguez za As.