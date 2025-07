Dominik Kotarski novi golman Kopenhagena, Gorici stiže lijepa svota: 'Ovo je pravi idući korak'

Nakon višetjednih pregovora i medijskih nagađanja, stigla je i službena potvrda: hrvatski nogometni reprezentativac Dominik Kotarski novi je golman danskog velikana Kopenhagena. Uprava danskog prvaka nije skrivala interes za Kotarskim, a pregovori s grčkim klubom PAOK-om intenzivirali su se posljednjih tjedana.

Na kraju je postignut dogovor koji zadovoljava sve tri strane. Kopenhagen će za usluge hrvatskog golmana platiti oko pet milijuna eura odštete, što ga čini jednim od najskupljih transfera u povijesti kluba kada su u pitanju golmani. Kotarski se obvezao na vjernost danskom klubu potpisavši petogodišnji ugovor, što je jasan pokazatelj da ga u Kopenhagenu vide kao dugoročno rješenje i temeljni kamen budućih uspjeha. Zadovoljstvo transferom nisu krili ni u klubu.

'Zna što znači igrati na pobjednički klub'

- Dominik je moderan golman, brz na šuteve iz blizine i u situacijama jedan na jedan. On je i miran u igri s loptom, što nam može pomoći u ofenzivnom dijelu igre. Navikao je igrati pod pritiskom, već je odigrao puno važnih utakmica u karijeri. Zna što znači igrati za pobjednički klub i veselim se ne samo njegovim igračkim kvalitetama, već i snažnom karakteru. Znamo da je to ključno da bude vrhunski golman u Kopenhagenu. Čvrsto vjerujem da Dominik to može postati - rekao je trener Jacob Neestrup.

Prilikom predstavljanja, ni sam Kotarski nije skrivao oduševljenje.

- Presretan sam što sam ovdje. Kopenhagen je najveći klub u Skandinaviji i ovo je veliki korak u mojoj karijeri. Pratio sam klub i vidio kako igraju s ambicijom, i u domaćem prvenstvu i u Europi, i dat ću sve od sebe da doprinesem novim uspjesima. Imao sam dobre razgovore s klubom i osjećam da je ovo pravi sljedeći korak za mene. Sada se veselim početku, upoznavanju navijača i pokazivanju onoga što predstavljam - rekao je.

U dogovor je uključena i klauzula o budućoj prodaji. Naime, PAOK je osigurao 15 posto od iznosa eventualnog budućeg transfera, čime su se Grci osigurali ako Kotarski nastavi s razvojem i ostvari još veći transfer u neku od najjačih europskih liga.

Financijska injekcija i za Goricu

Ovaj transfer s velikim zanimanjem pratio se i u Hrvatskoj, posebno u Velikoj Gorici. HNK Gorica, klub iz kojeg je Kotarski prije tri godine otišao u PAOK za 1,6 milijuna eura, prilikom prodaje je u ugovor ugradila pametnu klauzulu. Osigurali su si pravo na 12 posto od razlike (profita) kod sljedećeg transfera.

Jednostavna matematika pokazuje koliko je to bio dalekovidan potez. S obzirom da je transfer u Kopenhagen vrijedan pet milijuna eura, a ulazni transfer u PAOK bio je 1,6 milijuna eura, profit grčkog kluba iznosi 3,4 milijuna eura. Od tog iznosa, Gorici pripada 12 posto, što znači da će na račun hrvatskog prvoligaša sjesti pozamašna svota od oko 400.000 eura. Ovaj neočekivani prihod bit će značajna financijska injekcija za klub iz Turopolja i nagrada za prepoznavanje potencijala Kotarskog.

Potvrda statusa u reprezentaciji

Dominik Kotarski je obranama u Grčkoj zaslužio i poziv u hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Debi za "vatrene" imao je 26. ožujka 2024. godine u prijateljskom susretu protiv Egipta, a još je branio u utakmici protiv Škotske u Glasgowu prošle jeseni. Izbornik Zlatko Dalić ozbiljno računa na njega.

Prelazak u redove danskog prvaka dodatno će učvrstiti njegov status unutar reprezentacije. Igranje u jačoj ligi i nastupi u Ligi prvaka ili Europskoj ligi pružit će mu priliku da se nametne kao ozbiljan konkurent za mjesto prvog golmana Hrvatske.