Što Livakovića očekuje kao broj dva u Barceloni? Evo kako je Flick koristio druge golmane

Završila je saga o Dominiku Livakoviću (31) - jedinicu "vatrenih" registrirali su za Barcelonu. Livaković bi trebao biti drugi golman, ispred iskusnog Poljaka Wojciecha Szczęsnog, odnosno iza Joana Garcije, nedodirljive jedinice na golu Barce.

Dakako, s brojem utakmica koje nosi ova sezona, pa potencijalno i ozljeda, Livaković će svakako imati priliku na golu. Kao i kod mnogih klubova, i Hansi Flick u Barceloni priliku golmanima s klupe primarno daje u Kup utakmicama. Također, Garcia je prošle sezone imao problema s ozljedom, pa je Szczęsny sakupio čak 12 nastupa izvan Kup natjecanja.

Livaković će nositi dres s brojem 25, a jedino je pitanje bilo hoće li na posudbu u drugu sredinu s obzirom na to da Szczęsnom ugovor završava na kraju ove sezone. No Livi ostaje u Barceloni kao drugi golman. Potpisao je, podsjetimo, do 2030. godine.

- Dominik točno zna kakva je situacija. Sretni smo, također, što imamo na raspolaganju tako iskusnoga golmana. Osim toga, doveli smo ga zbog budućnosti, to je bila ideja, da se osiguramo za budućnost - rekao je Hansi Flick, trener Barcelone.

Izbornika Hrvatske, Slavena Bilića, svakako može veseliti i činjenica da je drugi golman "vatrenih" Dominik Kotarski prelaskom u Dinamo osigurao punu minutažu, da Ivor Pandur brani standardno u Glasgow Rangersima, odnosno da golmani neće biti problematična pozicija sve i da Livaković zbog nebranjenja ispadne iz forme. A, vidjeli smo, to se nije dogodilo ni u prvom dijelu prošle sezone, kad se mučio u Gironi...