Dinamo bi prodajama Villara, Mudražije i Kulenovića mogao nešto zaraditi. Livaković je posao meta brojnih europskih klubova, ali u Maksimiru su svi uvjereni kako će karijeru nastaviti u Dinamu...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK PLUS+
Dominik Livaković donosi mir, ali i puno razloga za optimizam!
U Maksimiru je i dalje sve mirno. Mario Kovačević uspio je u finišu kalendarske godine dohvatiti jesenski naslov prvaka, tako primiriti velik broj nezadovoljnih navijača. Dinamo je vodeća momčad HNL-a, mirno plovi borbom za Rabuzinovo sunce, tek malo "šepa" u Europskoj ligi gdje je i dalje u otvorenoj borbi za plasman u nokaut fazu.
