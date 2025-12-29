Obavijesti

Sport

Komentari 12
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK PLUS+

Dominik Livaković donosi mir, ali i puno razloga za optimizam!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 1 min
Dominik Livaković donosi mir, ali i puno razloga za optimizam!
Nogometaši Dinama uvjerljivo pobjedili Astanu, Ivanušec zabio hat-trick | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dinamo bi prodajama Villara, Mudražije i Kulenovića mogao nešto zaraditi. Livaković je posao meta brojnih europskih klubova, ali u Maksimiru su svi uvjereni kako će karijeru nastaviti u Dinamu...

U Maksimiru je i dalje sve mirno. Mario Kovačević uspio je u finišu kalendarske godine dohvatiti jesenski naslov prvaka, tako primiriti velik broj nezadovoljnih navijača. Dinamo je vodeća momčad HNL-a, mirno plovi borbom za Rabuzinovo sunce, tek malo "šepa" u Europskoj ligi gdje je i dalje u otvorenoj borbi za plasman u nokaut fazu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Ona je nogometna sutkinja. Sad se pitate: 'Gdje stavi kartone?'
FOTO: SAMO MINIJATURNO

Ona je nogometna sutkinja. Sad se pitate: 'Gdje stavi kartone?'

Claudia Romani (42) je Talijanka koja živi i radi kao model u SAD-u, a uz to je i nogometna sutkinja. Obožava Milan, a najviše voli i objavljivati provokativne fotografije...
FOTO Zavirite u penthouse Luke Modrića u središtu Zagreba
KAKAV LUKSUZ

FOTO Zavirite u penthouse Luke Modrića u središtu Zagreba

O igračkoj klasi Luke Modrića (40) više ne treba trošiti ni slova, ali pokazao je Hrvat da ima ukusa i za druge stvari. U centru Zagreba kupio je penthouse za oko 1,4 milijuna eura odštete, izvijestio je Jutarnji list
FOTO Mandžina luksuzna oaza: Noćenje u vili na Braču košta kao prosječna hrvatska plaća!
ZAVIRITE UNUTRA

FOTO Mandžina luksuzna oaza: Noćenje u vili na Braču košta kao prosječna hrvatska plaća!

Mario Mandžukić, bivši nogometni as, prešao je u luksuzni turizam. Njegova vila na Braču sinonim je za ekskluzivan odmor, no cijene su vrtoglave, prava sitnica za one s dubokim džepom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025