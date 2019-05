Donald Trump o drami na utrci: Ovaj konj nije zaslužio pobjedu

U Americi se od subote ne stišava bura oko Kentucky Derbyja, najpoznatije i najveće konjičke utrke u svijetu. Džokej Luis Saez prvi je prošao ciljem na konju 'Maximum Security' što je bilo očekivano jer je prema svim kladionicama bio favorit.

No 20 minuta nakon utrke - šok. Suci su ih diskvalificirali, a razlog je bio to što je 'Maximum Security' u zadnjem zavoju ušao u putanju drugom konju i udario ga.

- Ova odluka na Kentucky Derbyju nije bila dobra. Utrka je bila teška po blatnjavoj stazi, ali bilo ju je prekrasno gledati. Samo u ovim danima političke korektnosti moguće je da ovako nešto odluče. Bolji konj nije pobijedi, ni blizu - komentirao je dramatičnu utrku i američki predsjednik Donald Trump.

An explanation of the historic inquiry ruling that disqualified Maximum Security, making Country House the @KentuckyDerby winner. pic.twitter.com/YZqqn4ucbJ — NBC Sports (@NBCSports) May 4, 2019

Pobjedom su proglasili Flaviana Prata koji je na konju 'Country House' drugi prošao kroz cilj. Kako je 'Maximum Security' bio favorit, na njega je bilo najviše uplata, a prema procjenama, njegovom diskvalifikacijom ljudi su izgubili 9 milijuna dolara.

Foto: Mark Zerof/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ovo je prvi put u 144-godišnjoj povijesti Kentucky Derbyja da je konj diskvalificiran nakon što je prvi prošao ciljem.

Amerikanci pamte samo jedan sličan slučaj, onaj iz 1968. godine, ali tada je konj diskvalificiran nakon što su testovi pokazali da je u krvi imao nedopuštene supstance.

Kraljica, ruže i posebno piće

Kentucky Derby najpoznatija je i najveća konjička utrka u svijetu. Gledaju je milijuni, mnogi od njih se klade na svoje favorite pa je tako 2017. godine oboren rekord s uplata od preko 200 milijuna dolara.

Utrka se održava neprekidno od 1875. godine, čak i za vrijeme Velike depresije i dva Svjetska rata, kad je gotovo kompletan sport u Americi bio paraliziran.

Foto: Brian Spurlock/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Amerikanci je zovu 'Utrka za ružama' jer pobjednički konj dobiva dekicu od 554 crvene ruže.

Ta je tradicija počela 1883. godine i nastavila se do danas, a ruže su postale službeno cvijeće utrke, a prije svake trke, od 1980. godine puštaju pjesmu 'Run for the Roses' koju je ukomponirao Dan Fogelberg.

Foto: Mark Zerof/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Kentucky Derby poznat je i pod imenom 'Najpoznatije dvije minute u svijetu sporta'.

POGLEDAJTE VIDEO

Po 'Secretariatu' snimili film

Održava se u Louisvilleu svake prve subote u svibnju i prva je od tri utrke koju Amerikanci zovu 'Triple Crown', zajedno s Preakness Stakesom i Belmont Stakesom, dvije utrke koje slijede nakon Kentuckyja, koji je i dalje ipak najpopularnija utrka na svijetu na kojoj je 2007. godine bila čak i engleska kraljica Elizabeta II.

Tradicionalno piće Kentucky Derbyja je 'mint julep', u kojem je burbon, mint i šećerni sirup.

Foto: Jamie Rhodes/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Foto: Jim Owens/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Rekord Kentucky Derbyja od 1973. godine drži konj 'Secretariat', prema kojem je 2010. godine snimljen film. U Američkoj biografskoj sportskoj drami Diane Lane glumi vlasnicu 'Secretariata', a John Malkovich njezinog trenera.

'Secretariat' je jedan od najpoznatijih američkih trkaćih konja, a te 1973. godine, kad je postavio rekord na Kentucky Derbyju, osvojio je i Preakness Stakes i Belmont Stakes i postao je prvi 'Triple Crown' pobjednik u 25 godina.

Pobjeda u Belmont Stakesu, gdje je slavio s čak 31 duljinom ispred drugoplasiranog, smatraju najvećom utrkom svih vremena. 'Secretariat' je uginuo s 19 godina (prosječni životni vijek trkaćeg konja je 25 godina).