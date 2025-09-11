Dončić bijesan na suce: Ovo se ne smije događati u četvrtfinalu

Slovenski čarobnjak odradio je to u svom stilu. Plesao je terenom i posipao magiju, pokazao zašto je jedan od najboljih na svijetu, ali ipak nije uspio odvesti svoju reprezentaciju u borbu za medalje.

Luka Dončić i Slovenija ispali su od Njemačke (99-91) u četvrtfinalu Europskog prvenstva u košarci. Naši susjedi odigrali su sjajnu utakmicu protiv svjetskog prvaka, vodili su tri četvrtine, imali plus devet na kraju treće, ali potom pali u završnici i ostali bez pobjede. Dončić je svoje isporučio, zabio je 39 koševa, uhvatio deset skokova i sedam puta asistirao, no suigrači su zakazali. Presudio je širi i kvalitetniji roster njemačke reprezentacije.

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Košarkaš Lakersa, koji je na ovome turniru bio na prosjeku od 34,7 koševa po utakmici, bio je bijesan nakon poraza.

- Vjerovali smo da možemo pobijediti, to smo i pokazali. Što sam rekao dečkima? Svaka čast svima, od prvog do zadnjeg, svi smo se borili. Mogao sam bolje igrati u posljednjim trenucima. Kad se utakmica lomila, nisam donosio najbolje odluke.

Smatra kako su ih suci oštetili. Na kraju utakmice gestikulirao je rukama kako su ih podmitili i platili za 'dobro suđenje'.

- Neću ništa reći. Prvu tehničku sam dobio nakon dvije minute utakmice, kada sam se zaderao 'Alo'. To se ne bi smjelo događati u četvrtfinalu, bez obzira na ime košarkaša. Da se ne dobije ni opomena. Stvarno ne znam što su suci ovdje mislili.

Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Opet nije uspio sam odvesti svoju reprezentaciju do borbe za medalje. Jedinu je osvojio 2017. godine kada su Slovenci otišli do kraja na EuroBasketu.

- Borili smo se od prvog do zadnjeg. Ciljali smo više, o nama se govorilo s puno nepoštovanja. Svaka čast svima, kao što sam već rekao, mogli smo biti na odmoru, ali borimo se za svaku loptu. Za nekoliko dana bit ću ponosan na ono što smo postigli, nakon dva poraza nije se bilo lako vratiti.

Slovenci idu kući, a Njemačku će u polufinalu čekati Finska. Turska igra protiv Grčke.