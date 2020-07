Dončić blizu triple-doublea, a Hezonji dva koša protiv prvaka

Toronto Raptorsi od nedjelje su jači za Marca Gasola koji se oporavio od ozljede, te zaigrao prvi put od siječnja. Luka Dončić nastavlja dominirati, protiv Pacersa mu je za triple-double nedostajao jedan asist...

<p>U pripremnom susretu uoči nastavka NBA sezone, aktualni prvaci Toronto Raptorsi su u Orlandu pobijedili Portland Trail Blazerse 110-104, a za poraženi sastav dva koša je zabio <strong>Mario Hezonja</strong>. Bio je to drugi pripremni susret Raptorsa i druga pobjeda, a uoči nastavka sezone imat će još jednu utakmicu, ogled protiv Phoenix Sunsa.</p><p>U prvom poluvremenu Portland je bio bolji, no u trećoj dionici Toronto je okrenuo rezultat i pobjegao na +12 što je uspio obraniti u zadnjoj četvrtini. Aktualne prvake do pobjede su predvodili Serge Ibaka sa 19 i Pascal Siakam sa 18 koševa, dok je Matt Thomas ubacio 16 koševa. Prvi put nakon siječnja nastupio je i Marc Gasol koji se oporavio od ozljede. Španjolac je na terenu proveo 10 minuta ubacivši tri koša uz četiri skoka.</p><p>- Bilo je dobro, iznimno dobro. Zadovoljan sam. Sretan što mogu pomoći momčadi - kazao je Gasol.</p><p>U suparničkim redovima najefikasniji su bili CJ McCollum sa 21, Jusuf Nurkić sa 17 i Carmelo Anthony sa 13 koševa. Hrvatski košarkaš Mario Hezonja je igrao 26 minuta postigavši dva koša uz osam skokova.</p><p>Indiana je bila bolja od Dallasa sa 118-111. Kod Pacersa su najefikasniji bili T.J Warren sa 18, Malcolm Brogdon sa 17 i Victor Oladipo sa 16 koševa. Slovenac Luka Dončić je predvodio Dallas sa 20 koševa, 11 skokova i devet asistencija, dok je Maxi Kleber dodao 18 koševa i šest skokova.</p><p>U nedjelju je odigrana i utakmica Philadelphije i Oklahoma Cityja u kojoj su slavili igrači Thundera sa 102-97, iako su tri i pol minute prije kraja treće četvrtine 76-ersi imali čak 24 koša prednosti (81-57). </p><p>Oklahomu je sa 16 koševa, sedam skokova i pet asistencija predvodio Shai Gilgeous-Alexander, a kod Philadelphije je na korak do 'triple-double' učinka ostao Ben Simmons sa 14 poena, 11 skokova i devet asistencija.</p>