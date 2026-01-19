Dončić i Jokić u istoj momčadi: Ovo su postave za NBA All-Star

NBA je u ponedjeljak imenovala po pet igrača iz svake konferencije koji će početi All-Star utakmicu, a tih 10 igrača činit će tri odvojene momčadi na godišnjem događaju prepunom zvijezda koji će se održati 15. veljače u domu Los Angeles Clippersa u Inglewoodu u Kaliforniji.

Početna postava Istočne konferencije su Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) i Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers).

Početna postava Zapadne konferencije su Luka Dončić (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokić (Denver Nuggets) i Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).

LeBron James iz Lakersa, koji je sezonu otvorio s problemom s živcem u leđima, nije imenovan starterom All-Star utakmice, čime je prekinut njegov niz od 21 uzastopne sezone imenovan među 10 startera. Još uvijek može biti dodan kao rezervni igrač.

Starteri su odabrani glasovanjem navijača, panela medijskih članova i glasovanjem među samim NBA igračima, a glasovi navijača računali su se za 50 posto procesa odabira.

Odabrani starteri bit će pomiješani između tri All-Star tima, dva sastavljena od igrača iz Sjedinjenih Država i trećine međunarodnih igrača. Ti timovi će se natjecati u kružnom turniru koji će voditi do prvaka u novom formatu All-Star utakmice.

Format s tri ekipe, koji nije vezan za konferenciju, znači da će na kraju biti imenovano još pet startera, s ukupno 14 dodatnih All-Star igrača koji će biti objavljeni kasnije.

Desetstartera imenovanih u ponedjeljak prvi put je odabrano bez obzira na poziciju. Prošle sezone, All-Star početna postava sastojala se od dva beka iz svake konferencije i tri visoka igrača prednje linije.