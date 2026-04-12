ISKORISTIO PRILIKU

Dončić je prvi put u 2026. vidio svoju djecu!? Otišao u Sloveniju

Piše Luka Tunjić,
Dončić je prvi put u 2026. vidio svoju djecu!? Otišao u Sloveniju
Nedavno je slovenski košarkaš ozlijedio zadnju ložu, zbog čega je otišao na liječenje u Španjolsku u nadi kako bi se mogao oporaviti za doigravanje, a iskoristio je priliku i zaletio se do Slovenije

Teški su mjeseci iza Luke Dončića (27). Slovenac je nedavno potvrdio kako se rasižao s dugogodišnjom partnericom Anamarijom Goltes, s kojom ima dvije kćeri, koje mjesecima nije vidio. Sve je objasnio u priopćenju kojeg je javno objavio prije nekoliko tjedana...

- Svoje kćeri volim više od ičega. Pokušao sam sve što je u mojoj moći kako bi bile sa mnom u SAD-u tijekom košarkaške sezone, ali to nije bilo moguće. Tako da sam nedavno donio tešku odluku da raskinem zaruke. Sve što radim radim za sreću mojih kćeri i zauvijek ću se boriti za njih - poručio je tada bio Dončić.

Tijekom svega toga, Dončić je za L.A. Lakerse igrao nevjerojatnu košarku. U prosjeku je bilježio najviše koševa u ligi, čak 33,5 po utakmici uz 7,7 skokova i 8,3 asistencije. Međutim, nedavno je ozlijedio zadnju ložu, zbog čega je otišao na liječenje u Španjolsku u nadi kako bi se mogao oporaviti za doigravanje.

A slovenski medij Ekipa piše kako je 27-godišnji košarkaš odlazak u Europu iskoristio i kako bi prvi put u ovoj kalendarskoj godini vidio svoje kćeri. Isti izvor tvrdi kako je Dončić za sve dobio blagoslov Lakersa, koji ga žele podržati na svaki mogući način nakon teških mjeseci. 

