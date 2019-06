Dončić ljutit: Ovako loše nikad nitko nije postupao sa mnom!

Niti je svojstveno Nijemcima da ne ispoštuju poslovnu obvezu, niti se u doba društvenih mreže mladi, svjetski poznati sportaši usuđuju često žaliti na manjak komfora, ali dogodilo se, i jedno i drugo.

Glavni akteri su njemački avio-prijevoznik Lufthansa i NBA rookie godine, slovensko čudo od košarkaša Luka Dončić koji se iz Kalifornije, sa dodjele NBA nagrada, vraćao u Sloveniju.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Dončić je za sebe i svoju obitelj rezervirao karte u business klasi. Kad je završen boarding Dončići su završili u ekonomskoj klasi prekooceanskog leta, a Nijemci ne da im se nisu nekako revanširali za svoj propust nego su još Luki vratili samo 20% pretplaćene cijene.

Rookie godine je sjeo u avion, uhvatio telefon pa momentalno tvitnuo o svom razočaranju Lufthansom:

Never been treated so poorly before by an airline. Booked business travel for me and my family and @lufthansa will not honor our tickets. We’ve been reassigned to Economy class, no idea why and they gave us back only the 20% of our money from the business ticket. 🤦‍♂️ thank you!