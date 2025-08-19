Dončić šokirao fanove! 'Krenuo sam po pivo i vidio isklesanog Luku. Skinuo je barem 15 kg'

Slovenski košarkaški as Luka Dončić, koji će danas predvoditi reprezentaciju protiv Velike Britanije, oduševio je navijače gestom koju će dugo pamtiti. Jedan talijanski ljubitelj košarke ispričao je kako ga je slučajno sreo na benzinskoj postaji i podijelio doživljaj na društvenim mrežama.

- Jutros, slovenska benzinska postaja. Prijatelj i ja smo otišli nadopuniti zalihe piva. U baru je bio jako visok tip u japankama. Pio je kavu. Bio je s još jednim muškarcem. Pogledao sam ga bolje. Bio je to Dončić.

- Gotovo ga nisam prepoznao, jer je bio 15 kilograma lakši, bio je isklesan. Rekao sam mu: 'Luka!' Mahnuo mi je. Na parkiralištu je pozdravio mene i moje prijatelje. Slikao se sa svima. Rekao je da ozljeda s prijateljske utakmice nije ozbiljna i da jedva čeka Europsko prvenstvo.

- Pozdravio nas je na talijanskom. Rekao je 'ciao' i otišao. Život je stvarno čudan. Jedan dan treniraš s Lakersima u Los Angelesu i ideš kući u vilu u Beverly Hillsu, a sljedeći dan si u japankama na benzinskoj postaji i razgovaraš s talijanskim turistima - napisao je navijač uz zajedničku fotografiju.

Dončić je očito značajno smršavio i u punoj je pripremi za novi Eurobasket. Slovenski i svjetski mediji pišu da je ovog ljeta skinuo čak 14 kilograma.

- Mislim da je i dalje u procesu rada. Ljeto još nije gotovo i nastavit će napredovati. Tek ćemo ga vidjeti u pravoj formi kako bude igrao sve više i više - izjavio je pomoćni trener Lakersa Greg St. Jean, koji će također biti dio stručnog stožera Slovenije.

Slovenski navijači nedavno su se uplašili kada je Dončić u prijateljskom ogledu protiv Latvije morao izaći iz igre šepajući i držeći se za koljeno. Iako je scena izgledala ozbiljno, pregledi su pokazali da nema razloga za zabrinutost, radilo se samo o kontuziji desnog koljena. Do nezgode je došlo nakon što mu je suigrač nezgodno pao na nogu.

Foto: Matthias Stickel/DPA

Dončić se tako potpuno oporavio i spreman dočekuje Eurobasket, gdje će biti glavna zvijezda slovenske reprezentacije. Njegova momčad smještena je u skupinu s Islandom, Francuskom, Poljskom, Belgijom i Izraelom, a prvu utakmicu Slovenija igra 28. kolovoza protiv Poljske.