Obavijesti

Sport

Komentari 0
SIMPATIČAN SUSRET

Dončić šokirao fanove! 'Krenuo sam po pivo i vidio isklesanog Luku. Skinuo je barem 15 kg'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Dončić šokirao fanove! 'Krenuo sam po pivo i vidio isklesanog Luku. Skinuo je barem 15 kg'
Foto: Matthias Stickel/DPA

Život je stvarno čudan. Jedan dan treniraš s Lakersima u Los Angelesu i ideš kući u vilu u Beverly Hillsu, a sljedeći dan si u japankama na benzinskoj postaji, ispričao je talijanski navijač o susretu s Dončićem

Slovenski košarkaški as Luka Dončić, koji će danas predvoditi reprezentaciju protiv Velike Britanije, oduševio je navijače gestom koju će dugo pamtiti. Jedan talijanski ljubitelj košarke ispričao je kako ga je slučajno sreo na benzinskoj postaji i podijelio doživljaj na društvenim mrežama.

- Jutros, slovenska benzinska postaja. Prijatelj i ja smo otišli nadopuniti zalihe piva. U baru je bio jako visok tip u japankama. Pio je kavu. Bio je s još jednim muškarcem. Pogledao sam ga bolje. Bio je to Dončić.

ANAMARIJA GOLTES FOTO Slovenska manekenka 'ukrala' je srce Luke Dončića. Zaručili su se na lijepom Bledu
FOTO Slovenska manekenka 'ukrala' je srce Luke Dončića. Zaručili su se na lijepom Bledu

- Gotovo ga nisam prepoznao, jer je bio 15 kilograma lakši, bio je isklesan. Rekao sam mu: 'Luka!' Mahnuo mi je. Na parkiralištu je pozdravio mene i moje prijatelje. Slikao se sa svima. Rekao je da ozljeda s prijateljske utakmice nije ozbiljna i da jedva čeka Europsko prvenstvo.

- Pozdravio nas je na talijanskom. Rekao je 'ciao' i otišao. Život je stvarno čudan. Jedan dan treniraš s Lakersima u Los Angelesu i ideš kući u vilu u Beverly Hillsu, a sljedeći dan si u japankama na benzinskoj postaji i razgovaraš s talijanskim turistima - napisao je navijač uz zajedničku fotografiju.

Dončić je očito značajno smršavio i u punoj je pripremi za novi Eurobasket. Slovenski i svjetski mediji pišu da je ovog ljeta skinuo čak 14 kilograma.

- Mislim da je i dalje u procesu rada. Ljeto još nije gotovo i nastavit će napredovati. Tek ćemo ga vidjeti u pravoj formi kako bude igrao sve više i više - izjavio je pomoćni trener Lakersa Greg St. Jean, koji će također biti dio stručnog stožera Slovenije.

ČEKA GA PREGLED VIDEO Šok za Sloveniju! Dončić uoči EuroBasketa napustio teren s bolnom grimasom na licu...
VIDEO Šok za Sloveniju! Dončić uoči EuroBasketa napustio teren s bolnom grimasom na licu...

Slovenski navijači nedavno su se uplašili kada je Dončić u prijateljskom ogledu protiv Latvije morao izaći iz igre šepajući i držeći se za koljeno. Iako je scena izgledala ozbiljno, pregledi su pokazali da nema razloga za zabrinutost, radilo se samo o kontuziji desnog koljena. Do nezgode je došlo nakon što mu je suigrač nezgodno pao na nogu.

Basketball: Slovenia - Germany
Foto: Matthias Stickel/DPA

Dončić se tako potpuno oporavio i spreman dočekuje Eurobasket, gdje će biti glavna zvijezda slovenske reprezentacije. Njegova momčad smještena je u skupinu s Islandom, Francuskom, Poljskom, Belgijom i Izraelom, a prvu utakmicu Slovenija igra 28. kolovoza protiv Poljske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Pukštas na izlaznim vratima Hajduka, Rijeka poslala braniča u Srbiju
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Pukštas na izlaznim vratima Hajduka, Rijeka poslala braniča u Srbiju

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
Zavirite u vilu Ivana Rakitića na Šolti koja stoji 1150 eura na noć
FOTO: NAZVAO JE RAQUEL

Zavirite u vilu Ivana Rakitića na Šolti koja stoji 1150 eura na noć

Nogometaš Hajduka na Šolti je izgradio obiteljsku vilu u kojoj je dosad ljetovao samo jednom. Ima tri spavaće sobe s kupaonicama, privatni bazen, teretanu s obilježjima iz Raketine karijere. Tik je do mora
SKANDALOZNA SNIMKA 'Huligan je pljunuo Hajdukovog Kalika! Urlao je da će mu izbiti zube'
EKSKLUZIVNI VIDEO

SKANDALOZNA SNIMKA 'Huligan je pljunuo Hajdukovog Kalika! Urlao je da će mu izbiti zube'

Nakon divljanja Torcide nakon utakmice protiv Belupa, još jedan incident dogodio se u jednom splitskom kafiću. Naša redakcija došla je do snimke iz Splita u kojoj se vidi kako jedan huligan pljuje Anthonyja Kalika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025