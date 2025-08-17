VIDEO Šok za Sloveniju! Dončić uoči EuroBasketa napustio teren s bolnom grimasom na licu...

Slovenski košarkaški as Luka Dončić ozlijedio je koljeno u pripremnoj utakmici protiv Latvije u Rigi, što je izazvalo veliku zabrinutost i među slovenskim navijačima i u Los Angelesu, gdje Lakersi u njega polažu najveće nade za novu sezonu.

Slovenija je odlično otvorila dvoboj. Dončić je već u prvoj četvrtini dominirao – pogodio je nekoliko trica, među njima i jednu s pola terena, pa je njegova momčad povela 31-21. Na poluvrijeme su Slovenci otišli s prednošću 52-50, a Dončić je već imao 26 poena, pet asistencija i četiri skoka.

Početkom treće četvrtine uslijedio je dramatičan trenutak. U jednoj obrambenoj akciji Dončić se sudario s Latvijcem Mareksom Mejerisom, a potom je na njega pao i njegov suigrač Gregor Hrovat. Luka je odmah pao na parket, uhvatio se za koljeno i šepajući napustio teren. Dvorana je utihnula, a izbornik Aleksandar Sekulić i navijači strahovali su od najgoreg.

Dončić se nekoliko minuta kasnije vratio na klupu s ledenim oblogom na desnom koljenu i pokazao da želi ponovno ući u igru, no liječnici mu to nisu dopustili. Njegov izostanak potpuno je promijenio tijek utakmice. Latvija je otvorila treću četvrtinu serijom 18-0, preuzela potpunu kontrolu i predvođena Kristapsom Porzingisom slavila s uvjerljivih 100-88.

Ova ozljeda stigla je u najnezgodnijem trenutku. Dončić je tijekom ljeta znatno smršavio, vratio kondiciju i stigao u pripreme u možda najboljoj formi karijere. Slovenci su na njega računali kao na ključnog čovjeka EuroBasketa, a Lakersi ga vide kao temelj svoje budućnosti. Američki mediji već nagađaju da bi ozbiljnija ozljeda mogla srušiti i slovenske i NBA planove.

Prema prvim informacijama, Dončić je najvjerojatnije samo zadobio snažan udarac, ali tek će detaljni liječnički pregledi dati konačan odgovor. Ako bi morao propustiti EuroBasket, Slovenija bi ostala bez svog vođe, dok bi Lakersi možda čak i odahnuli jer bi se njihov superstar odmorio. Slovenci već u utorak igraju protiv Velike Britanije, a zatim ih čeka gostovanje u Beogradu, no sve oči sada prate samo zdravstveni bilten Dončića.