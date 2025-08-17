Obavijesti

Sport

Komentari 4
ČEKA GA PREGLED

VIDEO Šok za Sloveniju! Dončić uoči EuroBasketa napustio teren s bolnom grimasom na licu...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Šok za Sloveniju! Dončić uoči EuroBasketa napustio teren s bolnom grimasom na licu...
Foto: Sportklub

Ova ozljeda stigla je u najnezgodnijem trenutku. Dončić je tijekom ljeta znatno smršavio, vratio kondiciju i stigao u pripreme u možda najboljoj formi karijere

Slovenski košarkaški as Luka Dončić ozlijedio je koljeno u pripremnoj utakmici protiv Latvije u Rigi, što je izazvalo veliku zabrinutost i među slovenskim navijačima i u Los Angelesu, gdje Lakersi u njega polažu najveće nade za novu sezonu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu 01:35
Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

Slovenija je odlično otvorila dvoboj. Dončić je već u prvoj četvrtini dominirao – pogodio je nekoliko trica, među njima i jednu s pola terena, pa je njegova momčad povela 31-21. Na poluvrijeme su Slovenci otišli s prednošću 52-50, a Dončić je već imao 26 poena, pet asistencija i četiri skoka.

ANAMARIJA GOLTES FOTO Slovenska manekenka 'ukrala' je srce Luke Dončića. Zaručili su se na lijepom Bledu
FOTO Slovenska manekenka 'ukrala' je srce Luke Dončića. Zaručili su se na lijepom Bledu

Početkom treće četvrtine uslijedio je dramatičan trenutak. U jednoj obrambenoj akciji Dončić se sudario s Latvijcem Mareksom Mejerisom, a potom je na njega pao i njegov suigrač Gregor Hrovat. Luka je odmah pao na parket, uhvatio se za koljeno i šepajući napustio teren. Dvorana je utihnula, a izbornik Aleksandar Sekulić i navijači strahovali su od najgoreg.

Video pogledajte OVDJE.

Dončić se nekoliko minuta kasnije vratio na klupu s ledenim oblogom na desnom koljenu i pokazao da želi ponovno ući u igru, no liječnici mu to nisu dopustili. Njegov izostanak potpuno je promijenio tijek utakmice. Latvija je otvorila treću četvrtinu serijom 18-0, preuzela potpunu kontrolu i predvođena Kristapsom Porzingisom slavila s uvjerljivih 100-88.

Ova ozljeda stigla je u najnezgodnijem trenutku. Dončić je tijekom ljeta znatno smršavio, vratio kondiciju i stigao u pripreme u možda najboljoj formi karijere. Slovenci su na njega računali kao na ključnog čovjeka EuroBasketa, a Lakersi ga vide kao temelj svoje budućnosti. Američki mediji već nagađaju da bi ozbiljnija ozljeda mogla srušiti i slovenske i NBA planove.

POGLEDAJTE OVU SCENU VIDEO Luki Dončiću u garaži blokirali Neveru od 2 milijuna eura. Njegova reakcija je hit
VIDEO Luki Dončiću u garaži blokirali Neveru od 2 milijuna eura. Njegova reakcija je hit

Prema prvim informacijama, Dončić je najvjerojatnije samo zadobio snažan udarac, ali tek će detaljni liječnički pregledi dati konačan odgovor. Ako bi morao propustiti EuroBasket, Slovenija bi ostala bez svog vođe, dok bi Lakersi možda čak i odahnuli jer bi se njihov superstar odmorio. Slovenci već u utorak igraju protiv Velike Britanije, a zatim ih čeka gostovanje u Beogradu, no sve oči sada prate samo zdravstveni bilten Dončića.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO HNL transferi: Hajduk dovodi veznjaka Dinama Cityja?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Hajduk dovodi veznjaka Dinama Cityja?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livaković ide u Španjolsku?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livaković ide u Španjolsku?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Bivši realovac tetovirao ime djeteta na ruku. Obavio DNK test, rezultati ga šokirali
DRAMA IZVAN TERENA

FOTO Bivši realovac tetovirao ime djeteta na ruku. Obavio DNK test, rezultati ga šokirali

Donedavni igrač Real Madrida, Vinicius Tobias tetovirao je ime djeteta na ruku, samo kako bi kasnije saznao kako zapravo nije biološki otac!  Njegova bivša žena sve je objavila na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025