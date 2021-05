Košarkaši Los Angeles Clippersa smanjili su zaostatak za Dallas Mavericksima na 1-2 u prvom krugu doigravanja NBA lige gostujućom pobjedom 118-108 u trećoj utakmici serije.

Clippersi su tako izbjegli pad u zaostatak od 0-3 u seriji koja se igra na četiri pobjede, zaostatak kojega nitko u povijesti NBA nije uspio nadoknaditi.

A dvoboj je počeo odlično za Mavse, njihov glavni igrač Luka Dončić vrlo je lako dolazio u traženu situaciju, odnosno da ga čuva hrvatski centar Ivica Zubac, a onda je preko našega reprezentativca neumoljivo pogađao koš Clippersa. Vrlo brzo je bilo 14-2 za domaće pa je Zubac preselio na klupu nakon manje od tri minute igre, no niti to nije zaustavilo Dallas koji je stigao i do 30-11 što je bila i najveća prednost u utakmici.

No, kako se Dončiću nije priključio nitko od suigrača, Clippersi su se već do kraja prve četvrtine primaknuli na 34-31, da bi u posljednjih 12 minuta preuzeli kontrolu rezultata i stigli do vitalne pobjede.

Clipperse su predvodili Kawhi Leonard s 36 i Paul George s 29 koševa, a Ivica Zubac je za samo 11:02 minuta provedenih u igri postigao dva poena (šut za dva 1-3) uz tri skoka. Kod Mavsa Dončić je bio nadomak "triple-doublea" s 44 ubačaja te po devet skokova i asistencija, dok su Maxi Kleber i Jalen Brunson dodali po 14.

Četvrta utakmica ovih suparnika igrat će se u nedjelju.

I Boston Celticsi izbjegli su pad u zaostatak od 0-3 protiv Brooklyn Netsa svladavši ih u svojoj dvorani sa 125-119 te tako smanjivši zaostatak u seriji na 1-2. Briljirao je Jayson Tatum s 50 pogodaka, a odlične suradnike imao je u Marcusu Smartu koji je dodao 23 te Tristanu Thompsonu koji je ubacio 19 poena uz 13 skokova.

Kod Netsa sjajna su bila dvojica igrača njihove velike trojke, James Harden je zabio 41 koš uz 10 asistencija i sedam skokova, a Kevin Durant se zaustavio na 39 poena i devet skokova, no nije im se priključio i bivši igrač Celticsa Kyrie Irving koji je ubacio 16 poena uz loš šut 6-17.

Sjajni Tatum odveo je Celticse do prednosti 103-87 devet i pol minuta prije kraja, no Netsi su se na ulasku u posljednju minutu primaknuli na 120-115 samo da bi Tatum pogodio šut preko Duranta za 122-115 40 sekundi prije isteka vremena i ostavio svoju momčad u igri za prolazak u drugi krug.

Boston i Brooklyn četvrtu će utakmicu igrati u nedjelju u Bostonu.

Atlanta Hawksi poveli su sa 2-1 u pobjedama protiv New York Knicksa svladavši ih u trećoj utakmici te serije u svojoj dvorani sa 105-94. Čak sedam igrača Hawksa postiglo je dvoznamenkast broj poena, no najbolji je bio Trae Young s 21 ubačajem i 14 asistencija, Bogdan Bogdanović je dodao 15, a Clint Capela 13 uz 12 skokova.

Kod Knicksa još jednu odličnu predstavu pružio je Derrick Rose koji je ubacio 30 koševa uz šest skokova i pet asistencija, no jedini koji mu je pružio koliku-toliku podršku bio je Julius Randle s 14 pogodaka i 11 skokova.

I Atlanta i New York svoj će četvrti susret igrati u nedjelju.