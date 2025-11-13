Dončića pitali o otkazu čovjeku koji ga je 'otjerao' iz Dallasa: Mislio sam da ću ostati zauvijek

Nedavna smjena generalnog menadžera Dallas Mavericksa, Nica Harrisona, izazvala je brojne reakcije u NBA svijetu, a oglasio se i čovjek čije je ime s Harrisonom neraskidivo povezano - Luka Dončić. Slovenski košarkaš, koji je za Maverickse igrao od 2018. do veljače 2025., progovorio je o svemu nakon što su njegovi Los Angeles Lakersi poraženi od Oklahoma City Thundera rezultatom 121-92.

- Grad Dallas, navijači i suigrači, svi oni uvijek će imati posebno mjesto u mom srcu - rekao je Dončić na konferenciji za medije.

Foto: Alonzo Adams/REUTERS

- Mislio sam da ću ondje ostati zauvijek, ali nije se tako dogodilo. Ipak, to će mi uvijek biti posebno mjesto. Uvijek ću ga moći nazvati domom.

Harrison, koji je početkom tjedna dobio otkaz, bio je arhitekt jednog od najneočekivanijih poteza u novijoj povijesti NBA lige, senzacionalnog razmjenjivanja Dončića u Los Angeles Lakerse, dok je Anthony Davis otišao u suprotnom smjeru, u Dallas. Na pitanje bi li sada, nakon Harrisonova odlaska, mogao zamisliti povratak u Dallas, Luka je kratko odgovorio:

- Trenutačno sam usredotočen samo na Lakerse. Bez daljnjih komentara.

Iako više ne nosi dres Mavericksa, Dončić ostaje jedno od najvoljenijih imena u povijesti te franšize. U Dallas je stigao kao tinejdžerska senzacija iz Madrida, a ondje je izrastao u superstara koji je preobrazio klub i dao mu prepoznatljiv identitet.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

- Naravno, dio mene uvijek će ostati tamo, ali sada sam fokusiran na ono što radim ovdje, na Lakersima. Samo pokušavam ići dalje.

U svojoj prvoj punoj sezoni s Lakersima, Dončić igra na iznimno visokoj razini. Prosječno ima 34,9 poena, 9,1 skok i 8,9 asistencija po utakmici. Los Angeles je sezonu otvorio s učinkom 8-4, i to bez LeBrona Jamesa, a Dončić se već spominje kao jedan od glavnih kandidata za MVP nagradu.