NEVJEROJATAN NIZ

Dončiću uspjelo nešto što nije nikome u posljednje 63 godine!

Podsjetimo, Dončić je u utakmici protiv Golden State Warriorsa ubacio 43 poena, a u utakmici protiv Minnesote Timberwolvesa zabio je nevjerojatnih 49 poena

Luka Dončić (26) briljira u NBA ligi. Potvrdio je to još jednom u zadnjoj utakmici LA Lakersa protiv Memphis Grizzliesa u prvoj utakmici NBA Kupa. Slovenac je na početku sezone propustio tri utakmice zbog ozljede prsta, ali njegova igra na terenu pokazuje suprotno jer Dončić je utrpao 44 poena Grizzliesima. Uz impresivan broj poena, imao je i 12 skokova i 6 asistencija. 

Slovenac je bio jedan od ključnih igrača u pobjedi 117-112, a koliko je važan igrač dokazuje podatak da su u posljednjih pet utakmica Lakersi samo jednom izgubili i to kada Dončić nije bio na parketu. Protiv Grizzliesima je proveo 39 minuta na parketu i ponovno je bio najbolji strijelac utakmice. 

Slovenac je postao prvi igrač još od 1961. godine koji je otvorio sezonu s tri utakmice u kojima je postigao više od 40 poena. Tako se izjednačio s Wiltom Chamberlainom koji je to postigao u sezoni 1961/62. u prvih pet utakmica pa sezonu kasnije, ali u prvih sedam utakmica.

Također, Dončić je postao prvi igrač Lakersa koji je u tri utakmice u prosjeku zabijao 45 poena nakon Kobea Bryanta, kojem je to uspjelo 2007. godine.

Podsjetimo, Dončić je u utakmici protiv Golden State Warriorsa ubacio 43 poena, a u utakmici protiv Minnesote Timberwolvesa zabio je nevjerojatnih 49 poena. 

