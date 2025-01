Donedavni hajdukovac: 'Marka Livaju boli briga za sve. On je takav, neće se promijeniti'

Madžid Šošić (22) ranije je ovog mjeseca otišao iz Hajduka u Željezničar, s kojim je dogovorio ugovor do ljeta 2027. godine, a splitski klub ima pravo na 30 do 40 posto od sljedećeg transfera. Šošić je za klupski kanal otkrio kakvi su trener Gennaro Gattuso i Marko Livaja.

- Očekivao sam ovo pitanje. Gattuso je strog, kod njega je disciplina broj 1. Neočekivano mi je da nisam dobio pripremu nakon onako odrađenih priprema i posudbe. Nije da ga ne volim, ali svi su očekivali, pa i ja, da ću dobiti pravu priliku. Što je, tu je. Sudbina je bila da dođem tu - komentirao je Šošić i dodao...

- A Livaja... On je više u svom fazonu. Njega boli briga za sve. Mislim da ima puno boljih primjera u svlačionici u Hajduku, primjerice Rakitić i Perišić, s njima sam dosta komunicirao, dali su mu dosta savjeta. On je takav, ne obazire se ni na koga ni tri posto.To se sigurno neće sada promijeniti. Koliko godina ima, nikad se neće promijeniti, i to je to - zaključio je.

Radomlje: Prijateljska utakmica Rukh Lavov - Hajduk | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Šošić je odigrao jednu utakmicu za Hajduk, dobio je 26 minuta u drugom kolu Kupa protiv Bilogore 91. Uglavnom je nastupao za juniore i drugu momčad "bijelih", a prošle sezone bio je na posudbi u slovenskom Radomlju. Ima i jedan nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine..

