Donedavni napadač Slavena zabio novi gol u škotskom klubu

Hrvatski napadač Ante Šuto nastavio je s odličnim startom u svom novom klubu, škotskom nogometnom prvoligašu Hibernianu, on je u svom trećem nastupu zabio drugi gol, bio je strijelac u 2-0 domaćoj pobjedi protiv Saint Mirrena u susretu 27. kola.

Šuto je u Hibernian stigao početkom veljače iz Slavena Belupa te je zabio u svom debiju prije 10 dana, a u subotu je potvrdio pobjedu svog novog sastava golom za 2-0 u 66. minuti, samo dvije minute nakon ulaska u igru. Prvi gol na utakmici zabio je Elding u 42. minuti.

Susret Slaven Belupa i Vukovara 1991 u 14. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Vicko Ševelj igrao je od 65., a Ivan Dolček od 77. minute za Dundee United u 3-2 gostujućem uspjehu protiv Falkirka.

Peti Hibernian sada ima 42 boda, Falkirk je šesti sa 39, Dundee United osmi sa 28, a Saint Mirren 10. sa 23 boda. Vodi Hearts sa 57 bodova, pet manje ima drugi Rangers, a šest treći Celtic koji je odigrao susret manje.