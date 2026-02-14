Obavijesti

Sport

Komentari 0
U SJAJNOJ JE FORMI

Donedavni napadač Slavena zabio novi gol u škotskom klubu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Donedavni napadač Slavena zabio novi gol u škotskom klubu
Susret Slaven Belupa i Vukovara 1991 u 14. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Vicko Ševelj igrao je od 65., a Ivan Dolček od 77. minute za Dundee United u 3-2 gostujućem uspjehu protiv Falkirka

Admiral

Hrvatski napadač Ante Šuto nastavio je s odličnim startom u svom novom klubu, škotskom nogometnom prvoligašu Hibernianu, on je u svom trećem nastupu zabio drugi gol, bio je strijelac u 2-0 domaćoj pobjedi protiv Saint Mirrena u susretu 27. kola.

Šuto je u Hibernian stigao početkom veljače iz Slavena Belupa te je zabio u svom debiju prije 10 dana, a u subotu je potvrdio pobjedu svog novog sastava golom za 2-0 u 66. minuti, samo dvije minute nakon ulaska u igru. Prvi gol na utakmici zabio je Elding u 42. minuti.

Susret Slaven Belupa i Vukovara 1991 u 14. kolu SuperSport HNL-a
Susret Slaven Belupa i Vukovara 1991 u 14. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Vicko Ševelj igrao je od 65., a Ivan Dolček od 77. minute za Dundee United u 3-2 gostujućem uspjehu protiv Falkirka.

Peti Hibernian sada ima 42 boda, Falkirk je šesti sa 39, Dundee United osmi sa 28, a Saint Mirren 10. sa 23 boda. Vodi Hearts sa 57 bodova, pet manje ima drugi Rangers, a šest treći Celtic koji je odigrao susret manje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
VESELI PAR

FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama
TRENERICA I MAGISTRA

FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama

Tamara Zubčić uvijek je podrška uz stazu, a bratu pomaže i kao pomoćna trenerica. Nekad je i sama skijala, ali se morala povući zbog zdravlja
Dinamo - Istra 4-0: Dominantni 'modri' deklasirali Puljane na Valentinovo. Beljo opet zabio
SLAVLJE NA MAKSIMIRU

Dinamo - Istra 4-0: Dominantni 'modri' deklasirali Puljane na Valentinovo. Beljo opet zabio

DINAMO - ISTRA 4-0: Pred 5600 gledatelja na Maksimiru, Dinamo je s lakoćom osvojio tri boda. McKenna je zabio prvi gol u 25. minuti, a Beljo je dao drugi gol (60'). Pobjedu su potvrdili Zajc (73') i Vidović (87')

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026