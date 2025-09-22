Obavijesti

Sport

Komentari 1
DOBIO JE 'NOGU'

Donedavni šef Red Bulla dobio je 'kraljevsku' otpremninu! Ovo je jedna od najvećih u sportu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Donedavni šef Red Bulla dobio je 'kraljevsku' otpremninu! Ovo je jedna od najvećih u sportu
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Hornerovi problemi su započeli prije 18 mjeseci prijavom jedne ženske zaposlenice za seksualno uznemiravanje. No, Horner je oslobođen optužbi nakon što je provedena interna istraga

Nekadašnji šef momčadi Red Bulla, 51-godišnji Britanac Christian Horner, i službeno je napustio ekipu koja je pod njegovim vodstvom bila višestruki osvajač Svjetskog prvenstva formule 1 u konkurenciji vozača i konstruktora, a za raskid ugovora je dobio bogatu otpremninu. 

Red Bull je već 9. srpnja objavio da je Horner razriješen svih operativnih dužnosti u momčadi, a u ponedjeljak je i službeno priopćena vijest o njegovom odlasku.

Spanish Grand Prix - Race - Circuit de Barcelona -Catalunya
Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Iako se u službenom priopćenju ne navode financijski detalji raskida ugovora, kojim je Horner bio vezan za Red Bull do kraja 2030., BBC je objavio da se radi o otpremnini od 60 milijuna eura, pozivajući se na izvor blizak momčadi. To bi bila jedna od najvećih otpremnina u povijesti sporta, navodi isti izvor. Hornerova godišnja plaća je bila 12 milijuna eura.

Christian Horner je na čelu Red Bulla bio od 2005., kad je momčad ušla u svijet Formule 1. Za njegovog mandata osvojeno je osam vozačkih naslova svjetskog prvaka (po četiri Sebastiana Vettela i Maxa Verstappena) te šest u konkurenciji konstruktora.

Monaco Grand Prix
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Hornerovi problemi su započeli prije 18 mjeseci prijavom jedne ženske zaposlenice za seksualno uznemiravanje. No, Horner je oslobođen optužbi nakon što je provedena interna istraga.

No, uz taj slučaj, rezultati Red Bulla su počeli biti lošiji, a napetosti unutar momčadi su dovele do Hornerovog sukoba s glavnom zvijezdom Red Bulla Maxom Verstappenom i njegovim ocem Josom. Verstappen je uspio osvojiti četvrti vozački naslov svjetskog prvaka, ali je Red Bull izgubio od McLarena utrku za momčadski naslov.

Hornera je na čelnom mjestu momčadi Red Bulla naslijedio francuski inženjer Laurent Mekies.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Pet je razloga zašto Livaja nije onaj stari. Jedan je na fotki
U ČEMU JE PROBLEM?

FOTO Pet je razloga zašto Livaja nije onaj stari. Jedan je na fotki

Marko Livaja više nije nositelj igre Hajduka, sad se bori s formom. Je li smršavio previše ili mu sustav ne odgovara? Navijači se pitaju gdje je nestala njegova magija
Dalić pozvao igrača kojeg svi zazivaju! Čeka Kovu i Stanišića, na pretpozivu Sučić i 11 igrača
VRAĆA SE GVARDIOL

Dalić pozvao igrača kojeg svi zazivaju! Čeka Kovu i Stanišića, na pretpozivu Sučić i 11 igrača

Raduje me da se Joško u odličnom izdanju vratio na teren, a Matea ćemo, naravno, čekati do posljednjeg trenutka jer se radi o jednom od naših nositelja igre, rekao je Dalić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025