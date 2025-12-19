FOTO Poljud odlazi u povijest? Hajduk planira novi stadion, ovako bi mogao izgledati...

Hajdukova delegacija na čelu s predsjednikom Ivanom Bilićem posjetila je stadion Slovana Bratislave Tehelno polje s idejom mogućeg otkupa projekta za izgradnju splitskog stadiona. Bilić je nahvalio stadion i ostao oduševljen
Hajdukova delegacija na čelu s predsjednikom Ivanom Bilićem posjetila je stadion Slovana Bratislave Tehelno polje s idejom mogućeg otkupa projekta za izgradnju splitskog stadiona
Bilić je nahvalio stadion i ostao oduševljen, prenosi slovački šport24
- To je prvi stadion koji službeno posjećujemo jer tražimo projekt koji bi mogao biti sličan i koristan za Split. Grad trenutno razmatra izgradnju novog stadiona, a jedna od lokacija je vrlo mala. Zato je ovaj projekt idealan za nas, jer je usporedive veličine - otkrio je Bilić za slovačke medije
- Najzadovoljniji smo osnovnim funkcijama stadiona. To je moderna tribina. Ona koju trenutno imamo je stariji atletski stadion i želimo izgraditi isključivo nogometni. Ono što me najviše impresionira je okruženje u kojem je izgrađen i zakrivljenost samih tribina - dodao je Hajdukov predsjednik
Slovanov dom ima kapacitet za 22.500 ljudi, a Bilić je istaknuo da bi Hajdukov novi stadion ipak bio malo veći. Pohvalio je i akustiku te naglasio da je zbog velike buke Hajdukovih navijača to također važan element pri biranju stadiona
Podsjetimo, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je tri moguća scenarija po pitanju stadiona u Splitu
Jedna je opcija da Poljud uđe u energetsku obnovu i sanaciju uz istovremenu izgradnju potpuno novog stadiona na Brodarici
Druga je opcija značajna rekonstrukcija Poljuda uz nadogradnju stadiona, VIP zone, poslovne prostore, infrastrukture koja bi zadovoljila Uefine standarde itd.
Treća opcija je izgradnja stadiona na postojećoj lokaciji Poljuda u kojoj bi se zadovoljili Uefini standardi
Arhitekt stadiona Karol Kállay istaknuo je mogućnost da Hajduk kupi projekt kao vrlo realnu
- Izgleda realno da će se projekt ovog stadiona prodati i izgraditi u Splitu. To će se morati arhitektonski autorizirati - rekao je Kallay
Zanimljivo, Dinamo je gostovao na stadionu Tehelno polje prošle sezone u Ligi prvaka i pobijedio 4-1
