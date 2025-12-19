Obavijesti

FOTO Poljud odlazi u povijest? Hajduk planira novi stadion, ovako bi mogao izgledati...

Hajdukova delegacija na čelu s predsjednikom Ivanom Bilićem posjetila je stadion Slovana Bratislave Tehelno polje s idejom mogućeg otkupa projekta za izgradnju splitskog stadiona. Bilić je nahvalio stadion i ostao oduševljen
Hajdukova delegacija na čelu s predsjednikom Ivanom Bilićem posjetila je stadion Slovana Bratislave Tehelno polje s idejom mogućeg otkupa projekta za izgradnju splitskog stadiona | Foto: screenshot/Youtube
