Kraj Donninog tjedna iz snova na WTA turniru u Linzu. Koliko je zaradila i koja će biti na listi?

Hrvatska tenisačica Donna Vekić ostala je bez plasmana u finale dvoranskog WTA 500 turnira na zemljanoj podlozi u austrijskom Linzu, gdje ju je u subotnjem polufinalnom dvoboju pobijedila domaća predstavnica Anastasia Potapova (WTA - 97.) 6-4, 6-2 za 80 minuta. Bio je to njihov treći međusobni dvoboj, u kojem je naturalizirana Ruskinja došla do prve pobjede protiv 29-godišnje Osječanke.

Potapova će u nedjelju igrati u svom sedmom finalu, a suparnica će joj biti prva nositeljica Ruskinja Mira Andrejeva (WTA - 10.), koja je u prvom polufinalu sa 6-4, 6-1 bila bolja od Rumunjke Gabriele Ruse (WTA - 87.).

Foto: Christian Bruna

Vekić je loše otvorila polufinalni dvoboj i dopustila austrijskoj reprezentativki da s dva 'breaka' povede sa 4-1. Donna je jedan izgubljeni servis anulirala u šestom gemu, a u desetom je imala tri prilike za 'break' (15-40 i prednost), ali je ostala bez izjednačenja na 5-5. To se pokazalo ključnim trenutkom dvoboja, jer nakon što je osvojila prvi set, 25-godišnja Potapova je povela sa 4-0 u drugoj dionici i prilično mirno privela meč kraju.

Potapovoj će u nedjelju nastupiti u svom sedmom finalu i pokušati doći do četvrtog naslova, a Andrejeva će u šestom finalu tražiti put prema petom trofeju, drugom u ovoj godini u kojoj je bila pobjednica u Adelaideu.

Foto: REUTERS/PIXSELL

Ipak, Donna može biti zadovoljna uspjehom jer je u turnir krenula iz kvalifikacija i ulaskom u polufinale napredovat će 37 pozicija na novoj WTA ljestvici u ponedjeljak, na 67. mjesto. Pritom će zaraditi i 57.395 eura, što je četvrtina ovogodišnje zarade od turnira (ukupno oko 223.000 eura). U karijeri je zaradila 10,4 milijuna dolara.

WTA 500 Linz - polufinale

Mira Andrejeva (1) - Gabriela Ruse (Rum) 6-4, 6-1

Anastasia Potapova (Aut) - DONNA VEKIĆ (HRV) 6-4, 6-2