WTA 125 CHALLENGER

Donna Vekić bez izgubljenog seta došla do finala u Manili

Piše HINA,
Donna Vekić bez izgubljenog seta došla do finala u Manili
Foto: Edgar Su

U finalu će Vekić igrati protiv Kolumbijke Camile Osorio koja je u drugom polufinalu deklasirala Argentinku Solanu Sierru sa 6-0, 6-1

Hrvatska tenisačica Donna Vekić nastavila je s uvjerljivim predstavama na WTA 125 Challenger turniru u Manili na kojem se plasirala u finale bez izgubljenog seta.

Vekić je u polufinalu svladala Tatjanu Prozorovu sa 6-2, 6-4 nakon sat i 20 minuta igre. Tijekom čitavog dvoboja Vekić nije izgubila gem na svom početnom udarcu, dok je suparnici tri puta oduzimala servis, dva puta u prvom te jednom u drugom setu.

U finalu će Vekić igrati protiv Kolumbijke Camile Osorio koja je u drugom polufinalu deklasirala Argentinku Solanu Sierru sa 6-0, 6-1.

