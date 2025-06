Donna Vekić suvereno stigla do prve pobjede na Wimbledonu

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u 2. kolo Wimbledona uvjerljivom 6-0, 6-4 pobjedom protiv Australke Kimberly Birrell na startu turnira. Prošlogodišnja polufinalistica Wimbledona odlično je otvorila dvoboj, bila je sigurna na svom početnom udarcu dok je znala iskoristiti nervozu 27-godišnje Birrell koja je prvi put u karijeri igrala u All England Clubu. Naime, Australka je svoj prvi servis-gem započela s dvije dvostruke servis pogreške od čega se nije uspjela oporaviti.

Nakon "breaka" za 4-0 uslijedio je najduži gem u meču od 12 minuta u kojemu je Vekić spasila dvije prilike suparnice za oduzimanje servisa prije no što je iskoristila svoju petu šansu za odlazak na 5-0.

Drugi je set protekao u izjednačenijoj igri, čak je Birrell prva stigla do "break-lopte" u trećoj igri no nije ju iskoristila. I Vekić je u šestom gemu promašila forhend na "break-loptu" kada je mogla pobjeći na 4-2, ali to što nije uspjela tada jest kod vodstva 5-4 i servisa Birrell za ostanak u meču. Australka je opet spojila nekoliko pogrešaka i otvorila put Vekić ka zaključenju meča.

Ovo je bio treći međusobni dvoboj Vekić i Birrell, treći na"grand slam" turnirima, te druga pobjeda Vekić. U 2. kolu Australian Opena 2019. uspješnija je bila Birrell, dok je Vekić dobila prošlogodišnji dvoboj u 1. kolu US Opena te sada u 1. kolu Wimbledona. Vekić će u 2. kolu igrati protiv Španjolke Cristine Bucse ili Rumunjke Ance Todoni.