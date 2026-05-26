Donna Vekić uvjerljivo prošla u drugo kolo Roland Garrosa

Donna Vekić briljira na Roland Garrosu! Uvjerljiva pobjeda protiv Tubello vodi je u 2. kolo gdje čeka Osaku ili Siegemund

Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u 2. kolo Roland Garrosa uvjerljivom 6-3, 6-2 pobjedom protiv Francuskinje Alice Tubello, igračice koja je za nastup dobila pozivnicu organizatora.

Iako je izgubila gem na svom početnom udarcu na samom početku dvoboja, Vekić je s četiri uzastopne osvojene sljedeće igre vrlo brzo zagospodarila dvobojem. U drugom setu je Vekić povela sa 5-1 i kod tog rezultata stigla do prve dvije meč-lopte na servis suparnice. Nije ih iskoristila pa je morala posao okončati na svom početnom udarcu.

Vekić će u 2. kolu igrati protiv pobjednice susreta između Japanke Naomi Osake i Njemice Laure Siegemund.

