ŠPANJOLKA GLATKO DALJE

Donna zapela u 1. kolu Pekinga

Piše HINA,
Donna Vekić ispala iz Pekinga! Španjolka Cristina Bucsa slavila s 6-2, 6-4. Bez asova, ali uz 6 dvostrukih grešaka, Vekić nije uspjela. Antonia Ružić još u igri

Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA-69.) poražena je u četvrtak u prvom kolu teniskog WTA turnira u Pekingu, bolja od nje je sa 6-2, 6-4 bila Španjolska Cristina Bucsa (WTA-67.). 

U meču koji je trajao 83 minute ni jedna tenisačica nije servirala as, ali je Donna Vekić napravila šest dvostrukih grešaka. Vekić je realizirala 54 posto poena na prvom servisu, a Bucsa 69 posto.  U svakom je setu hrvatska tenisačica tri puta gubila svoj servis, a Španjolki ga je oduzela četiri puta, po dva u svakom setu.

Ovo je bio njihov drugi međusobni ogled i prva pobjeda španjolske tenisačice.Hrvatska ima još jednu predstavnicu, Antonia Ružić će u drugom kolu sutra igrati protiv Španjolske Paule Badose.

