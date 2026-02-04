Trener Dinama veliki je fan mlade zvijezde Slaven Belupa, Kovačević ga je baš prošle sezone progurao u početni sastav "farmaceuta", od njega napravio igrača za velike stvari. I želi ga opet imati u sastavu
BORBA ZA DIJAMANTA PLUS+
Donosimo detalje pregovora Dinama i Slavena oko Jagušića. Boban vodi utrku s vremenom
Čitanje članka: 2 min
Dinamo i dalje vodi pregovore oko dolaska Adriana Jagušića. Zagrepčani bi željeli do kraja zimskog prijelaznog roka dovesti dva hrvatska reprezentativca do 21 godine, Zvonimir Boban je sa svojim ljudima uz Jagušića "naciljao" i Antona Matkovića. Kako se sad čini, priča s Jagušićem je puno razvijenija, tu su pregovori znatno više napredovali nego razgovori s Osijekom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku