Donosimo detalje pregovora Dinama i Slavena oko Jagušića. Boban vodi utrku s vremenom

Piše Hrvoje Tironi,
Donosimo detalje pregovora Dinama i Slavena oko Jagušića. Boban vodi utrku s vremenom
Slaven Belupo i Gorica sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Trener Dinama veliki je fan mlade zvijezde Slaven Belupa, Kovačević ga je baš prošle sezone progurao u početni sastav "farmaceuta", od njega napravio igrača za velike stvari. I želi ga opet imati u sastavu

Dinamo i dalje vodi pregovore oko dolaska Adriana Jagušića. Zagrepčani bi željeli do kraja zimskog prijelaznog roka dovesti dva hrvatska reprezentativca do 21 godine, Zvonimir Boban je sa svojim ljudima uz Jagušića "naciljao" i Antona Matkovića. Kako se sad čini, priča s Jagušićem je puno razvijenija, tu su pregovori znatno više napredovali nego razgovori s Osijekom.

