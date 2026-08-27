Dora Bassi osvojila je broncu na Mediteranskim igrama u Italiji

Hrvatska plivačica s perajom Dora Bassi osvojila je u četvrtak brončanu medalju na Mediteranskim igrama u Tarantu u disciplini površinskog plivanja na 100m. Bassi je postigla vrijeme 40,60 sekundi te za pobjedničkim rezultatom Grkinje Iliaki zaostala 59 stotinki. Druga je bila Talijanka Bruni (40.33).

To je osma bronca hrvatskih sportaša na ovim Mediteranskim igrama, a ukupno 24. odličje. Hrvatskoj reprezentativki je dan prije za tri stotinke "pobjegla" brončana medalja u disciplini apnea na 50m.

Marko Krce Rabar je osvojio četvrto mjesto na 200m s dvije peraje, a od brončane medalje je bio udaljen 27 stotinki. Streličar Alen Remar je u pojedinačnoj konkurenciji završio svoj put u osmini finala, a pobijedio ga je Španjolac Andres Temino Mediel (6-0).