DORH podigao optužnicu protiv Joška Jeličića! Evo koji je razlog

Joško Jeličić optužen je za davanje lažnog iskaza na svjedočenju u suđenju braći Mamić. DORH se oglasio priopćenjem:

"Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1971.) zbog kaznenog djela davanja lažnog iskaza iz članka 305. stavka 1. Kaznenog zakona.

Podignutom optužnicom okrivljenika se tereti da je u travnju 2016. u Zagrebu, prilikom iskazivanja u svojstvu svjedoka u prethodnom kaznenom postupku, iako upozoren da je dužan iznositi istinu i da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo, svjesno neistinito iskazao da je svoje potraživanje koje je imao prema jednom nogometnom klubu ustupio dvjema osobama koje su mu za to predale dogovoreni iznos novca", napisali su.

Podsjetimo, Jeličić je iskaz davao 2016. godine, a suđenje se odvijalo braći Mamić zbog izvlačenja novca iz Dinama.