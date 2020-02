Dosad nisu bili ekipa, svatko je igrao za sebe. Sad su nasmijani

Nakon devet godina Samir Toplak (49) ponovno vodi klub varaždinskog nogometnog prvoligaša. Na predstavljenu je bio vrlo inspiriran, citiravši čak i J.F. Kennedy i apsolutno uvjeren da može spasiti NK Varaždin od ispadanja iz 1. HNL.

Posljednji put Varaždince je vodio u sezoni 2010./2011. završivši na 11. mjestu lige, a igrao je tada s Varaždincima i finale Hrvatskog kupa protiv Dinama.

U tih devet godina mnogo se promijenilo u varaždinskom nogometu. NK Varaždin, koji nema veze s nekadašnjim Varteksom, od šestog ranga stigao je do 1. HNL.

- Puno toga se promijenilo kroz sve te godine, no to je moj stadion i uvijek sam ga smatrao svojim stadionom. Tu sam rastao do desete godine i doživio predivne trenutke. Kad sam preuzeo NK Varaždin prije nekoliko dana, toliko je podrške stiglo s lijepim željama. To je dokaz da ljudima u Varaždinu ovaj klub mnogo znači. Moramo tu energiju pretvoriti u rezultat - započinje Toplak, koji svojevremeno nije do podršku ljudima koji su prije pet godina krenuli u projekt NK Varaždin kakav poznajemo danas.

Tada je isticao: „U potpunosti se ograđujem od bilo kakvog pisma ili nečeg potpisanog. Kako sam poslovno van Varaždina, nisam uopće upućen u spomenute događaje. Samo znam da je moj klub otišao u stečaj, a što se poslije dogodilo ne znam. Znam samo da su poslije osnovana dva ili možda tri kluba u Zagrebačkoj 94“, rekao je tada.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

S vremenskim odmakom Toplak je istaknuo da se tada distancirao od kluba iz Zagrebačke 94.

- Tada sam to istaknuo jer sam svu svoju energiju usmjerio u svoju trenersku karijeru. Bio sam fokusiran isključivo na Inter. Kad sam raskinuo suradnju s Interom ove zime opet sam imao jedan drugi fokus i nije mi ni na kraju pameti da ću doći u Varaždin. Imao sam neke ponude i mislio pričekati, no kad je stigla ponuda iz NK Varaždina prespavao sam i shvatio da je ispred mene ogroman motiv jer ako nemaš cilj, nikad nećeš nikamo ni stići - objasnio je Toplak koji je vodio Inter iz Zaprešića od travnja 2014. godine do siječnja ove godine.

- Inter mi je ostao u lijepom sjećanju. Stekao sam mnogo prijatelja i to je ono najvrjednije u životu - dodao je Toplak, koji će u svojem debiju na varaždinskoj klupi imati baš protiv Intera u Zaprešiću.

- O Interu znam sve. Oni su u psihološkoj prednosti, no potpuno sam fokusiran na svoju momčad. Jednostavno dosad nisu bili ekipa, svaki je za sebe igrao. Također, imali su pognute glave. Nakon dva dana, konačno se smiju na treningu. Moraju uživati u nogometu jer to je najljepši posao na svijetu. Sav pritisak stavio sam na sebe jer ću se s njim ja lakše nositi nego oni, a na mojim igračima je da ispune sve moje zahtjeve protiv Intera pa rezultat neće izostati - dodao je Toplak.

Velika pojačanja Toplaku sigurno će biti Hajdukov igrač Tonio Teklić i lijevi bek Rijeke Petar Mamić, koji su u NK Varaždin stigli na posudbu.

- Mamić je izuzetan dečko. Karakteran, trudi se, ima moć ponavljanja. Teklić je veliko pojačanje. Zna razigrati, zabiti, lucidan je i ugodno me iznenadio - istaknuo je Toplak koji je označio utakmicu s Interom, kao i ostalim konkurentima za ostanak, vrlo važnom.

- To su dupli bodovi. Znam koliko znači pobjede protiv izravnih konkurenata, no idemo utakmicu po utakmicu. Važno mi je da se ekipa ustabili, ima glavu i rep do reprezentativne pauze u ožujku. Tada će se već vidjeti moja trenerska ruka. Onda nam dolaze Istra i Inter i tada moramo biti u punoj formi - zaključio je Toplak.