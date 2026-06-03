Obavijesti

Sport

Komentari 1
PREKINULI CRNI NIZ

Došao je i taj dan! Gibraltar ostvario povijesnu pobjedu

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Došao je i taj dan! Gibraltar ostvario povijesnu pobjedu
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Gibraltar je pobjedom protiv Britanskih Djevičanskih Otoka prekinuo niz od 16 utakmica bez pobjede u svim natjecanjima

Admiral

Gibraltar je dočekao povijesnu nogometnu večer. Reprezentacija te britanske prekomorske teritorije pobijedila je Britanske Djevičanske Otoke 4-0 u prijateljskoj utakmici na stadionu Europa Point i ostvarila najveću pobjedu u svojoj povijesti. Bio je to susret dviju reprezentacija s dna Fifine ljestvice. Gibraltar trenutačno zauzima 203. mjesto, dok su Britanski Djevičanski Otoci 208. od ukupno 211 reprezentacija.

Gibraltar je ovom pobjedom srušio vlastiti rekord. Dosad mu je najveći trijumf bila pobjeda 2-0 protiv Lihtenštajna u prijateljskoj utakmici u studenome 2022. godine. Usto je prvi put u povijesti na jednoj utakmici zabio više od dva gola.

KAKO SU IGRALI? Pašalić ludu formu iz Orlanda preslikao na reprezentaciju, neki igrači ipak ostali dužnici
Pašalić ludu formu iz Orlanda preslikao na reprezentaciju, neki igrači ipak ostali dužnici

Domaćin je od početka preuzeo kontrolu, držao posjed i pritiskao gostujuću obranu. Takav pristup isplatio mu se već u 11. minuti, kada je Luka Chalwell pogodio vlastitu mrežu. Gibraltar je prednost povećao u 31. minuti golom Jamesa Scanlona, a devet minuta poslije njegov vršnjak Leon Mason zabio je za 3-0. Konačnih 4-0 postavio je Scanlon svojim drugim pogotkom u 64. minuti.

Gibraltar je tako prekinuo niz od 16 utakmica bez pobjede u svim natjecanjima, dok su Britanski Djevičanski Otoci ostali bez serije od četiri susreta bez poraza.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Real Madrid će dovesti desnog beka iz Intera. Bayern kupuje kod Perišića...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Real Madrid će dovesti desnog beka iz Intera. Bayern kupuje kod Perišića...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Riskantno izdanje teniske zvijezde. Šarapova je servirala dekolte u loži Roland Garrosa
DOBRODOŠLA NATRAG

FOTO Riskantno izdanje teniske zvijezde. Šarapova je servirala dekolte u loži Roland Garrosa

Prošlo je više od šest godina otkako je Marija Šarapova, jedna od najvećih tenisačica svoje generacije, objavila povlačenje iz profesionalnog sporta. Pojavom na Roland Garrosu zaludjela je sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026