Došao je i taj dan! Gibraltar ostvario povijesnu pobjedu

Gibraltar je dočekao povijesnu nogometnu večer. Reprezentacija te britanske prekomorske teritorije pobijedila je Britanske Djevičanske Otoke 4-0 u prijateljskoj utakmici na stadionu Europa Point i ostvarila najveću pobjedu u svojoj povijesti. Bio je to susret dviju reprezentacija s dna Fifine ljestvice. Gibraltar trenutačno zauzima 203. mjesto, dok su Britanski Djevičanski Otoci 208. od ukupno 211 reprezentacija.

Gibraltar je ovom pobjedom srušio vlastiti rekord. Dosad mu je najveći trijumf bila pobjeda 2-0 protiv Lihtenštajna u prijateljskoj utakmici u studenome 2022. godine. Usto je prvi put u povijesti na jednoj utakmici zabio više od dva gola.

Domaćin je od početka preuzeo kontrolu, držao posjed i pritiskao gostujuću obranu. Takav pristup isplatio mu se već u 11. minuti, kada je Luka Chalwell pogodio vlastitu mrežu. Gibraltar je prednost povećao u 31. minuti golom Jamesa Scanlona, a devet minuta poslije njegov vršnjak Leon Mason zabio je za 3-0. Konačnih 4-0 postavio je Scanlon svojim drugim pogotkom u 64. minuti.

Gibraltar je tako prekinuo niz od 16 utakmica bez pobjede u svim natjecanjima, dok su Britanski Djevičanski Otoci ostali bez serije od četiri susreta bez poraza.