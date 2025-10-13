Obavijesti

Sport

Komentari 0
KAKO SU IGRALI? PLUS+

Pašalić ludu formu iz Orlanda preslikao na reprezentaciju, neki igrači ipak ostali dužnici

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 2 min
Pašalić ludu formu iz Orlanda preslikao na reprezentaciju, neki igrači ipak ostali dužnici
Varaždin: Hrvatska je s 3:0 pobijedila Gibraltar u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Domagoj Bradarić, povratnik u reprezentaciju nakon četiri godine pokazao se kao vrlo dobro rješenje na lijevom beku. 'Vatreni' su često prijetili upravo preko njegove strane

'Vatreni' su u jednosmjernoj utakmici pobijedili Gibraltar 3-0. Bila je to utakmica u kojoj su Hrvati dominirali od prve do zadnje minute, a u pojedinim trenucima činilo se kao da se pred golom gostiju igra - viktorija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napustio Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara
SVJETSKA EKSKLUZIVA

EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napustio Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara

Jedna od najvećih nogometnih zvijezda današnjice Lamine Yamal (18) u društvu argentinske reperice Nicki Nicole (25) napustio je Lijepu Našu. Golupčiće smo uhvatili na aerodromu u Zemuniku u društvu menadžera Andyja Bare nakon što su vikend iskoristili za krstarenje dalmatinskim otocima, let i izmjenjivanje nježnosti na jahti
VIDEO Hrvatska - Gibraltar 3-0: Večer prvijenaca u Varaždinu! 'Vatreni' na korak do Mundijala
PRIČUVE ODUŠEVILE

VIDEO Hrvatska - Gibraltar 3-0: Večer prvijenaca u Varaždinu! 'Vatreni' na korak do Mundijala

Hrvatska je pred 7579 gledatelja odigrala sjajnu utakmicu, a do pobjede su ju nosili Fruk, Sučić i Erlić. Sva trojica zabila su prvijence. Za izravan plasman na SP sada nam je dovoljan bod u Rijeci protiv Farskih Otoka
Aleksandar Vučić o porazu od Albanije: Bolje igrače nemamo, a od tuge nisam mogao spavati
OGLASIO SE

Aleksandar Vučić o porazu od Albanije: Bolje igrače nemamo, a od tuge nisam mogao spavati

Albanci imaju igrače koji igraju u Laziju, Atalanti. Navikli smo da budemo najbolji u svemu i da moramo pobjeđivati, smatra predsjednik Srbije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025