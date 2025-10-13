Domagoj Bradarić, povratnik u reprezentaciju nakon četiri godine pokazao se kao vrlo dobro rješenje na lijevom beku. 'Vatreni' su često prijetili upravo preko njegove strane
KAKO SU IGRALI? PLUS+
Pašalić ludu formu iz Orlanda preslikao na reprezentaciju, neki igrači ipak ostali dužnici
Čitanje članka: 2 min
'Vatreni' su u jednosmjernoj utakmici pobijedili Gibraltar 3-0. Bila je to utakmica u kojoj su Hrvati dominirali od prve do zadnje minute, a u pojedinim trenucima činilo se kao da se pred golom gostiju igra - viktorija.
