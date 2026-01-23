Došao je kao zamjena Nevistiću i Zagorcu pa postao 'jedinica' Dinama. Hoće li tako ostati?

Dinamo je pobijedio rumunjski FCSB u jako bitnoj utakmici Europske lige s 4-1. Maksimirska momčad bila je puno bolji protivnik, pogotovo u drugom dijelu i dok je pažnja, zasluženo, usmjerena na Belju, Bakrara, Mišića i Kulenovića, i golman Ivan Filipović (30) imao je dobru partiju. On pomalo neočekivano postao "jedinica" Dinama te Kovačević u njega ima puno povjerenja.

Iako je u Dinamo doveden da pojača konkurenciju Ivanu Nevistiću i Danijelu Zagorcu, Filipovićeva uloga isprva je bila u drugom planu. Početkom 2025. poslan je na posudbu u Šibenik radi održavanja forme, gdje je upisao 14 nastupa. Njegov povratak i preuzimanje pozicije prvog vratara uslijedili su kasnije iste godine.

Pad forme Ivana Nevistića krajem 2025. godine potaknuo je trenera Marija Kovačevića na promjene na golu. Priliku je dobio Filipović, koji je do tada bio rezervni golman. Svoj debi u europskim natjecanjima upisao je u utakmici Europske lige protiv Lillea, a nedugo zatim stao je na gol i u derbiju protiv Hajduka. Iako je momčad imala promjenjive rezultate, Filipović je svojim nastupima uvjetrio Kovačevića da je pravi čovjek za gol Dinama.

Filipovićev nogometni put počeo je u Graničaru iz Županje, a prve seniorske korake napravio je u vinkovačkoj Cibaliji. S vremenom je stigao u Zagreb, potpisavši za Lokomotivu 2015. godine. Tamo se nije uspio nametnuti pa ga je put vodio na posudbu u drugoligaša Sesvete, gdje ga je kratko vodio i Sergej Jakirović.

Puniju HNL afirmaciju stekao je u dresu Slaven Belupa, gdje se ustalio kao jedan od istaknutijih golmana lige. Od 2018. do 2021. u Koprivnici je bio standardni prvi golman, a dobre obrane donijele su mu i transfer u inozemstvo, u redove francuskog drugoligaša Paris FC-a. U tri sezone u Parizu skupio je 37 nastupa, a po isteku ugovora, u ljeto 2024., kao slobodan igrač potpisao je za Dinamo.

Nažalost, i on je, kao i cijeli Dinamo, bio u velikoj krizi na kraju prvog dijela sezone. Imao je nekoliko kikseva, primio je sedam golova u dvije europske utakmice, što dijelom može "zahvaliti" i obrani koja je curila, ali imao je i nekoliko važnih obrana. Protiv FCSB-a spasio je Dinamo drame. U 88. minuti sjajno je obranio pokušaj Alibeca koji je imao veliku šansu čime je ostavio plave u velikoj prednosti.

Fenerbahče i dalje koči dolazak Dominika Livakovića, a ako zaista ne dođe u Dinamo, Filipović će vjerojatno biti taj koji će nositi teret modrog broja 1. U Kovačevićevim očima je ispred Nevistića, samo mu se ne smije dogoditi veliki pad forme. Ipak, ako dođe Livaković, preselit će na klupu.