Došao je u Dinamo i bio pomoć Šimiću i Peras. Sad napušta klub

Darko Podnar (45) na izlaznim je vratima Dinama. Riječ je o članu Dinamove uprave koji je u istu ušao u ožujku 2023. godine odlukom Izvršnog odbora, kada je Mirko Barišić bio predsjednik "modrih". Podnar je tada stigao kao pomoć Vlatki Peras i Dariju Šimiću, koji su davno napustili klub.

Uz njega je tada stigao i Danijel Tomačić, koji je izazvao veliki skandal, s obzirom na to kako je obnašao dužnosti delegata na niželigaškim utakmicama uz obveze u zagrebačkom klubu.

Prije dolaska u Dinamo, Podnar je bio direktor i član uprave Istre 1961. Bio j jedan od ključnih čovjeka u španjolskom preuzimanju pulskog kluba, a na Maksimiru je postao "višak", pišu Sportske novosti.

Naime, Dinamo će u subotu održati izbore za predsjednika, a "modri" će smanjiti upravu kluba s četiri na dva člana, koliko ih je imala i prije ožujka 2023. godine. Zvonimir Manenica i Hrvoje Puhalo ostat će članovi uprave.