Došlo do promjene u rasporedu HNL-a: Rijeka će odmarati dan više od Dinama uoči finala Kupa

Nakon što je ovog vikenda novu titulu hrvatskog prvaka osvojio Dinamo koji je matematički osigurao naslov i prije kraja prvenstva, pitanje o osvajaču Kupa je još uvijek otvoreno. Taj susret igra se 13. svibnja na Opus Areni između Dinama i Rijeke, a nedavno je objavljeno da će utakmica na rasporedu biti u 18 sati.

Finalisti će prije toga odigrati svoje ispite 34. kola u kojem će jedni i drugi biti domaćini. Dinamo na Maksimiru čeka derbi protiv Hajduka, a Rijeka na Rujevici dočekuje 'fenjeraša' Vukovar 1991.

Obje prvenstvene utakmice 34. kola trebale su se igrati u subotu 9. svibnja. Od 16 sati na Maksimiru je po rasporedu trebao biti derbi Dinama i Hajduka, a onda od 18.45 susret na Rujevici. Međutim, na službenim stranicama HNL-a došlo je do promjene termina.

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Utakmica Rijeke i Vukovara pomaknuta je na dan ranije, u petak 8. svibnja s početkom u 20 sati. Termin je to u kojem je prvotno bio zakazan sraz Varaždina i Lokomotive, ali zbog zamjene momčad Victora Sancheza imat će dan više odmora od Dinama uoči finala Kupa.