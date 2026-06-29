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Foto: Sime Zelic/PIXSELL
KAPETAN NA ODLASKU PLUS+

DOSSIER LIVAJA Zbog drastičnih kazni za kršenje discipline nije ni htio potpisati novi ugovor!

Piše Tomislav Gabelić,

Dva kapetana, dva najbolja strijelca i igrača, dva najskuplja igrača u svlačionici... Toliko je sličnosti u pričama Mije Caktaša i Marka Livaje da se s pravom pitamo ponavlja li se povijest...

Nekoliko sati prije nego li je Hajduk službeno objavio vijest da Marko Livaja napušta pripreme na Bledu te da se vraća kući u Split, cijela priča neslužbenim se kanalima probila u javnost i poput požara proširila među navijačima Hajduka. U startu nije bilo jasno o čemu je riječ, je li u pitanju transfer, nedisciplina..., a puno jasnije nije bilo ni nakon što se Hajduk oglasio priopćenjem na klupskoj stranici: 

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