DOSSIER LIVAJA Zbog drastičnih kazni za kršenje discipline nije ni htio potpisati novi ugovor!
Dva kapetana, dva najbolja strijelca i igrača, dva najskuplja igrača u svlačionici... Toliko je sličnosti u pričama Mije Caktaša i Marka Livaje da se s pravom pitamo ponavlja li se povijest...
Nekoliko sati prije nego li je Hajduk službeno objavio vijest da Marko Livaja napušta pripreme na Bledu te da se vraća kući u Split, cijela priča neslužbenim se kanalima probila u javnost i poput požara proširila među navijačima Hajduka. U startu nije bilo jasno o čemu je riječ, je li u pitanju transfer, nedisciplina..., a puno jasnije nije bilo ni nakon što se Hajduk oglasio priopćenjem na klupskoj stranici: