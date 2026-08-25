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Doveden je u Hajduk kao veliko pojačanje, a sad ide na posudbu u klub iz kojeg je došao u Split

Piše Ivan Tomašković,
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Doveden je u Hajduk kao veliko pojačanje, a sad ide na posudbu u klub iz kojeg je došao u Split
Foto: HNK Hajduk
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Sveukupno je za Bijele odigrao 17 službenih utakmica te pri tom postigao dva pogotka uz jednu asistenciju

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Hajduk i Lokomotiva dogovorili su posudbu Frana Karačića te će 30-godišnji desni bek do kraja sezone igrati u redovima zagrebačkog prvoligaša. 

Sveukupno je za Bijele odigrao 17 službenih utakmica te pri tom postigao dva pogotka uz jednu asistenciju.  Njegov dolazak najavljen je na društvenim mrežama Lokomotive. 

Karačić je u Lokomotivi prošao mlađe kategorije te je 2016. debitirao u seniorskom nogometu. Ostvario je transfer u Dinamo 2020. godine, ali za njega nikad nije zaigrao, nego je odradio posudbu u Lokomotivi i potom prešao u Bresciju. U Lokomotivu se vratio 2024. godine iz Rudeša te je nakon jedne sezone završio u Hajduku. U Hajduk je stigao kao veliko pojačanje, u početku je igrao, no onda je nestao s mape. U drugom dijelu prošle sezone bio je na posudbi u Osijeku. 

Foto: NK Osijek

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