Doveden je u Hajduk kao veliko pojačanje, a sad ide na posudbu u klub iz kojeg je došao u Split

Hajduk i Lokomotiva dogovorili su posudbu Frana Karačića te će 30-godišnji desni bek do kraja sezone igrati u redovima zagrebačkog prvoligaša.

Sveukupno je za Bijele odigrao 17 službenih utakmica te pri tom postigao dva pogotka uz jednu asistenciju. Njegov dolazak najavljen je na društvenim mrežama Lokomotive.

Karačić je u Lokomotivi prošao mlađe kategorije te je 2016. debitirao u seniorskom nogometu. Ostvario je transfer u Dinamo 2020. godine, ali za njega nikad nije zaigrao, nego je odradio posudbu u Lokomotivi i potom prešao u Bresciju. U Lokomotivu se vratio 2024. godine iz Rudeša te je nakon jedne sezone završio u Hajduku. U Hajduk je stigao kao veliko pojačanje, u početku je igrao, no onda je nestao s mape. U drugom dijelu prošle sezone bio je na posudbi u Osijeku.