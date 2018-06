Doveli 30 prostitutki u bazen, sad tvrde da ih nisu ni taknuli

Meksički reprezentativci vode strašnu borbu uoči Mundijala. Zakuhali su si skandal s 30 prostitutki i sad se svim silama brane da to ipak nije bilo tako.

Javier Hernandez Chicharito, najveća faca u reprezentaciji, odlučio je malo 'ukrasiti' situaciju.

- Istina je samo to da smo se okupili kako bi proslavili moj 30. rođendan. Stožer nam je dao slobodnu večer, a suigrači su organizirali zabavu za mene i pozvali sve igrače. Došli su svi izuzev golmana Jesusa Corone zato što je on imao neke osobne stvari za srediti - rekao je napadač West Hama pa nastavio:

- Jeli smo zajedno, a nakon toga je pristiglo puno ljudi. Najviše me nasmijava to što mnogi tvrde da su tu bile prostitutke... To što se priča je nedostatak poštovanja prema nama - neuvjerljiv je bio bivši napadač Manchester Uniteda.

